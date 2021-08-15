شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من يمتلك أكبر عدد من المتابعين على انستجرام؟.. كريستيانو رونالدو في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر حساب انستجرام الأكثر متابعةً هو عنوان مرغوب فيه ولم يتغير نسبيًا على مر السنين، حيث تم إطلاق انستجرام لأول مرة في عام 2010 ويسمح للمستخدمين بمشاركة وتعديل كل من الصور ومقاطع الفيديو، وسرعان ما نما ليصبح أحد أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية شيوعًا حيث يضم الآن مليار مستخدم نشط.

ومع المشاهير والمدنيين على حد سواء يستخدمون التطبيق، من لديه أكبر عدد من المتابعين في العالم - وأي وجه شهير تجاوز كيم كارداشيان في المتابعين هذا الأسبوع؟ من لديه أكبر عدد من المتابعين على انستجرام؟ ليس من المستغرب جدًا أن يدعي حساب "انستجرام الخاص" بأنه الحساب الأكثر شهرة حيث يتابع 413 مليون حساب الشركة.

كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، مع وجود 327 مليون متابع، لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ونشر رونالدو أكثر من 3000 صورة، تعرض بشكل أساسي إنجازاته المهنية، كما شارك أيضًا في لمحة عن حياته الشخصية مع صور لشريكه وأطفاله وعائلته.

دواين جونسون "ذا روك" الحساب الثالث الأكثر متابعة ينتمي إلى المصارع الذي تحول إلى الممثل دواين جونسون، الذي لديه 261 مليون متابع، وغالبًا ما يشارك The Rock، الذي لديه ما يقرب من 6000 منشور، رؤى حول التدريبات الخاصة به بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التحفيزية.

وإنه أيضًا من محبي الميمات وTikToks، حيث يشارك مقاطعه الكوميدية المفضلة بانتظام على التطبيق، وعزز المصارع مكانته في المراكز الخمسة الأولى هذا العام، بعد أن احتل المركز السابع حتى وقت قريب نسبيًا، ومع ذلك فقد صعد ببطء إلى الرتب متجاوزا كيم كارداشيان وبيونسيه، وهو إنجاز مثير للإعجاب.

اريانا جراند يتبع The Rock المغنية أريانا غراندي التي لديها 259 مليون متابع مثير للإعجاب، وقامت نجمة البوب ​​"Positions" بتحميل ما يقرب من 4800 لقطة، العديد منها عبارة عن صور سيلفي بالأبيض والأسود ولقطات من وراء الكواليس من الحفلات الموسيقية، كما أنها تثير الموسيقى الجديدة على التطبيق، وتشارك لحظات الاستوديو ويعيد المزج عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

كايلي جينر فقط أقل بمليون متابع خلف غراندي، وهي أصغر أخت لكارداشيان "كايلي جينر"، مع عدد متابعة 258 مليون، وتستخدم نجمة الواقع منصتها بشكل أساسي للترويج لخط المكياج الخاص بها، Kylie Cosmetics، وعندما لا تنشر تعليقات حول المكياج، تشارك الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا صورًا ساحرة لها مرتدية الفساتين.

سيلينا جوميز كانت سيلينا في يوم من الأيام الشخص الأكثر متابعة على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تجاوزها رونالدو في عام 2019، وبينما لا تقوم سيلينا بالنشر بشكل متكرر، مع إجمالي 1750 صورة، فإنها غالبًا ما تشارك صورًا صريحة مع العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى إرتدادات من طفولتها.

كما تستخدم المغنية والممثلة حسابها للترويج لأحدث أغانيها وأفلامها.

ليونيل ميسي في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تفوق لاعب كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي على ملكة إنستجرام نفسها ، كيم كارداشيان، حيث أن ميسي، الذي من المقرر أن يجني حوالي 35 مليون يورو (29.6 مليون جنيه إسترليني) سنويًا بعد الضرائب، بالإضافة إلى المكافآت بعد الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لديه 249 مليون متابع على تطبيق التواصل الاجتماعي، ومع أقل من 1000 منشور، يتمتع اللاعب المهاجم بأعلى نسبة مشاركة إلى متابع في هذه القائمة.