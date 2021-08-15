تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم Fitbit Charge 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم سوارة Fitbit القادمة Fitbit Charge 5، والألوان التي تنطلق بها السوارة الذكية قريباً للأسواق.

رصدت الصور ثلاثية الأبعاد لسوارة Fitbit Charge 5 الذكية عبر صفحة @evleaks، والتي إستعرضت تصميم السوارة وثلاثة من الألوان المقدمة لهذا الإصدار، إلا أن تسريبات Evan Blass لم توضح تفاصيل أكثر دقة حول مواصفات السوارة الذكية.

وتشير التوقعات إلى أن السوارة الذكية تأتي بنظام GPS كما في الإصدار السابق، أيضاً تأتي بمستشعر Sp02 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

أيضاً من المتوقع أن تجلب السوارة الذكية بعض من مميزات Charge 4 مثل تتبع تغير درجة حرارة الجسم، وهي من المميزات التي إقتصرت في السابق على أجهزة “Sense”.

يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط Fitbit للإعلان عن سوارة Fitbit Charge 5 الذكية في حدث يعقد في 23 من أكتوبر.

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