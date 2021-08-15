شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس فولكس فاجن OMFG يشكو نقاط الشحن الضعيفة للمركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تعهد القادة السياسيين ومصنعى السيارات بجعل جميع السيارات الجديدة صديقة للبيئة بحلول عام 2030، يتم طرح شحن المركبات الكهربائية العامة باستمرار، ولكن هذا لا يحدث بالسرعة الكافية للرئيس التنفيذى لشركة فولكس فاجن، هربرت ديس، وفقا لما نشره موقع "thenextweb" التقنى.





الكثير من الظل من الرئيس التنفيذى لشركة VWهذا الأسبوع، اشتكى هربرت ديس، الرئيس التنفيذى لمجموعة فولكس فاجن، على LinkedIn (فى منشور محذوف الآن) من صعوبات فى العثور على قابس عمل على طول ممر برينر الذي يربط النمسا بإيطاليا.

وكتب "لذلك واصلت القيادة إلى ترينتو" قبل وصف نقطة الشحن Ionity التى وجدها فى المدينة الإيطالية الشمالية، "لا يوجد حمام، لا قهوة، نقطة شحن معطلة / معطلة، حالة حزينة، لقد كان أى شيء سوى تجربة شحن متميزة ، IONITY! "





النائب البريطاني يتردد فى تبني سيارات شحن المركبات الكهربائيةلكن ليس فقط الرؤساء التنفيذيون يشتكون، هذا الأسبوع أيضا، قال النائب المحافظ مايكل فابريكانت إنه لن يقود سيارة كهربائية بسبب أوقات الشحن وقلق المدى، ويلاحظ أن تقنية البطارية تتطور وقال بالنسبة لى، أنا متمسك بسيارتى المزدوجة التى تعمل بالبنزين حتى يتم حل مشاكل البطارية هذه، وإنها بالكاد أفكار مطمئنة من تعهد عضو فى الحكومة بخفض انبعاثات الكربون.





لماذا يشك الناس فى المركبات الكهربائية؟فى وقت سابق من هذا العام، وجد بحث فى شركة myengeri لبيع الشاحن الكهربائية فى المملكة المتحدة أن 36٪ من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع لن يفكروا فى شراء EV بسبب النقص الملحوظ فى نقاط الشحن، والأسوأ من ذلك ، أن 10٪ اعترفوا بأنهم "خائفون" من توجيه الاتهامات، وهل يخافون من التعرض للصعق بالكهرباء؟ من الواضح أن هناك حاجة إلى تعليم عام أفضل.

قال جوردان برومبتون، المؤسس المشارك والمدير التنفيذى لشركة مينيرجي للكهرباء تايمز: "لسوء الحظ، لا يزال هناك اعتقاد خاطئ بأن المركبات الكهربائية ذات مدى قصير وأن نقاط الشحن العامة قليلة ومتباعدة، وهذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، ويبلغ متوسط مدى السيارة الكهربائية الحديثة 211 ميلاً ، وهناك الآن المزيد من نقاط الشحن المتاحة للجمهور أكثر من محطات البنزين! نظرا لأن معظم السائقين يتنقلون أقل بكثير من نطاق سياراتهم الكهربائية الكاملة يوميا، فإن زيادة الشحن فى المنزل أو فى العمل هى مهمة بسيطة .