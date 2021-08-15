تكنولوجيا: شاومي تطلق قاعدة شحن Mi اللاسلكية بقدرة 100W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي مؤخراً قاعدة الشحن اللاسلكي Mi المميزة بقدرة شحن 100W والتي تنطلق بسعر 92 دولار.

كانت شركة شاومي قد قدمت خلال الفترة الماضية للأسواق قاعدة شحن لاسلكي بقدرة 80W، واليوم توفر بالفعل الشركة الترقية الجديدة من قاعدة الشحن بقدرة 100W.

ويأتي شاحن Mi 100W اللاسلكي بنفس المواصفات والتصميم المميز للإصدار السابق تقريباً، حيث ترتكز الترقية الرئيسية في سرعة الشحن، واللون المميز لقاعدة الشحن، وأيضاً معايير الحماية والآمان.

وتتميز قاعدة الشحن اللاسلكية Mi 100W بدعم تثبيت الهاتف أفقياً أو رأسياً للشحن، كما تأتي قاعدة الشحن باللون الأسود مع لمسة ذهبية، أيضاً تنطلق قاعدة الشحن بكابل 6A USB في محتوى الصندوق.

كما تأتي قاعدة Mi 100W بنموذج رقم MDY-13-EL، ويأتي هذا الإصدار بمعايير أعلى للحماية من خلال طبقة تدعم معايرة التيار، وحماية قاعدة الشحن من الجهد الإضافي، وإرتفاع الحرارة، ومن المقرر أن تتوفر قاعدة الشحن بسعر 92 دولار في السوق الصيني.

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