تكنولوجيا: إعلان تشويقي من شاومي يؤكد على مواصفات Redmi 10 الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني شاومي إعلان تشويقي مؤخراً تؤكد من خلاله على إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن Redmi 10 كما يوضح الإعلان التشويقي المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi 10 الذي شغل بالفعل عدد من التسريبات التي كشفت عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية الجديدة الإختيارات المقدمة في ألوان هاتف Redmi 10، كما يظهر هاتف شاومي المتوسط بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية والذي تستبدل به الشركة تصميم نتوء القطرة الذي قدم في Redmi 9.

كما تؤكد الإعلانات على دعم الإصدار الجديد جودة عرض FHD Plus، وأيضاً معدل تحديث 90Hz وهي ترقية أخرى تقدم من شاومي في هذا الإصدار، حيث تميز الإصدار السابق بمعدل تحديث في الشاشة 60Hz.

ومن المقرر وفقاً للملصقات الإعلانية أن ينطلق هاتف Redmi 10 بألوان الرمادي، والأبيض إلى جانب اللون الأزرق.

أيضاً تم تغيير تصميم الجهة الخلفية لهذا الإصدار عن الإصدار السابق، حيث إستبدلت شاومي تصميم الكاميرة الذي يتوسط الجهة الخلفية بتصميم مستطيل كبير الحجم لوحدة الكاميرة يحاكي كاميرة Mi 10 Ultra.

كما يؤكد الملصق الإعلاني على إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً تم التأكيد على مكبرات صوتية ستريو في الهاتف، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على دعم Redmi 10 برقاقة معالج Helio G88، كما يأتي بمعدل تحديث تكيفي، وشاشة بحجم 6.5 إنش، وقدرة بطارية 5000 mAh.

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