شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أسباب تجعل حاسب HUAWEI MateBook D15 الاختيار الأمثل في فئته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحاسب الجديد يتميز بإمكانياته المتطورة وتكامله ضمن تجربة المكتب الذكي الجديدة من هواوي

قد يبدو اختيار حاسبك المحمول الجديد مهمة شاقة، حتى تجد الجهاز الذي يناسب احتياجاتك وعبء العمل الخاص بك. هل تبحث عن حاسب محمول بشاشة كبيرة أم تفضل الأصغر حجمًا وخفيف الوزن؟ هل تختار واحدًا بميزات عادية؟ أو، هل تختار واحدًا يأتي مليئًا بالكثير من الميزات الذكية المبتكرة؟

قامت هواوي مؤخرًا بتحديث سلسلة HUAWEI MateBook D بإطلاق حاسب HUAWEI MateBook D15 الذي يأتي بهيكل معدني رفيع وخفيف، وشاشة عرض كاملة من هواوي مريحة للعين، ومعالج Intel Core، وتجربة الجهاز الفائق - Super Device، وشحن فائق وزر طاقة ببصمة الإصبع، لذا هذه هي الأسباب الخمسة التي تجعل حاسب HUAWEI MateBook D15 هو الخيار الصحيح لك.

ويمكن للمستخدمين الحصول على حاسب HUAWEI MateBook D15 أثناء فترة الحجز المسبق، مع إمكانية الإختيار بين نسختيه بمعالجي TM Intel®️ Core i3 و TM Intel®️ Core i5، مع سعر يبدأ من بسعر يبدأ من 9,999 جنيه للحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 مع هدية حقيبة لابتوب وExternal Hard Disk بسعة 1 تيرابايت.

مع حاسب HUAWEI MateBook D15، تحصل على أداة إنتاجية محمولة. يرث هذا الحاسب المحمول فلسفة التصميم البسيط لـ "الشكل النقي -Pure Shape" من هواوي بهيكل معدني بسيط ولكنه انسيابي، وهو ليس ضخمًا على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز حاسب HUAWEI MateBook D15 بشاشة مقاس 15 بوصة عالية الدقة ومضادة للتوهج بتقنية IPS تحافظ على تصميم شاشة العرض الكاملة - FullView المميزة للسلسلة، وتوفر نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 87 بالمائة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتجربة سينمائية غامرة. لقد حصلت الشاشة أيضًا على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادات Flicker Free لتجربة مشاهدة أكثر راحة. يساعد مستوى الضوء الأزرق المنخفض على تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترة طويلة.

يجب أن يكون الحاسب المحمول الجديد قادرًا على معالجة جميع مهامك، مهما كانت، بكفاءة. يعد حاسب HUAWEI MateBook D15 الجديد المدعوم بمعالجي TM Intel®️ Core i3 و TM Intel®️ Core i5 من الجيل الحادي عشر، جهازًا أنيقًا مليئًا بالميزات القوية. فيما يتعلق ببطاقة الرسومات، تم دمج معالجي Intel®️ Core ™️ الحادي عشر مع رسومات Intel®️ Iris®️ Xe التي تمت معايرتها بدقة بواسطة Intel. تم تجهيز HUAWEI MateBook D15 الجديد أيضًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت تستخدم تصميمًا ثنائي القناة لمعالجة المهام المتعددة بسلاسة.

يقع حاسب HUAWEI MateBook D15 ضمن مجموعة منتجات الأجهزة الفائقة التي أطلقتها هواوي مؤخرًا. يمكن لهذا الحاسب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة اللوحية المتوافقة مثل جهاز HUAWEI MatePad Pro الجديد تمامًا ومع شاشات مثل HUAWEI MateView عبر كابل USB-C مما يوفر لك تعاونًا مستقبليًا متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب وإسقاط بسيط بين الأجهزة. الثلاثي.

يستفيد حاسب HUAWEI MateBook D15 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز إنتاجيتك وإبداعك. يمكنك توصيل الحاسب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة مع عرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad 11 بوصة لاسلكيًا على حاسب HUAWEI MateBook D15. تتمثل القيمة المضافة لوجود هذا الإعداد الثلاثي في سهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.

من ناحية أخرى، عندما تقوم بعرض شاشة HUAWEI MatePad 11 لاسلكيًا على حاسب HUAWEI MateBook D15 عبر خاصية Huawei Share، ستستمتع بالميزات الجديدة لميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration على الجهاز اللوحي والحاسب المحمول التي تأتي بثلاثة أوضاع؛ المرآة، التمديد ووضع التعاون. في وضع المرآة، كما يوحي الاسم، يمكنك عكس شاشة حاسب HUAWEI MateBook D15 على شاشة الجهاز اللوحي، مما يتيح لك العمل مباشرةً على الملفات والتعليق على المستندات، أو الرسم على الحاسب المحمول باستخدام قلم الجهاز اللوحي. هناك أيضًا وضع التمديد الذي يحول جهازك اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو رائع للتسوق عبر الإنترنت أو عند تصفح الإنترنت، وهناك الكثير من العناصر لاستكشافها!

بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح لك بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بسحب وإفلات بسيط! بتخطي الحدود التي تفصل بين الأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب المحمولة، تعمل خاصية Huawei Share على إثراء ورفع مستوى ما يمكن أن تفعله مع حاسب HUAWEI MateBook D15 الجديد والأجهزة المتصلة الأخرى، مما يمكّنك ويتيح لك بالتأكيد أن تكون أكثر إنتاجية وإبداعًا من ذي قبل.

أحد العيوب الشائعة لأجهزة الحواسيب المحمولة هو عمر البطارية وسرعة الشحن، أليس كذلك؟ لحسن الحظ، تتعامل هواوي مع هذه النقطة بمحول تيار متردد بقوة 65 واط مع كابل USB من النوع C قابل للفصل. توفر عملية شحن لمدة 15 دقيقة شحنًا كافيًا لحاسب HUAWEI MateBook D 15 للعمل لمدة تصل إلى ساعتين

إحدى الميزات المتكررة التي ترغب في رؤيتها على حاسب HUAWEI MateBook D15 هي أن يتضمن زر التشغيل ماسح بصمات الأصابع. إنها لمسة لطيفة وتجعل فتح المقاييس الحيوية أمرًا سهلاً، والأهم من ذلك كله، ليس عليك تسجيل الدخول بكلمات مرور أو مسح بصمة إصبعك بشكل منفصل لتسجيل الدخول.

يجب الحصول على حاسب HUAWEI MateBook D15 الذي تم إطلاقه حديثًا من هواوي بدءً من تصميمه المتقن ووزنه الخفيف والأداء القوي والميزات المبتكرة وتجربة الجهاز الفائق – Super Device الذي يتيح تجربة المكتب الذكي – Smart Office.



حاسب HUAWEI MateBook D15