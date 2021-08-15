شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طبيعة الخلاف بين فورد وجنرال موتورز حول القيادة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت شركة فورد بطلب إلى المحكمة الجزئية الأمريكية فى سان فرانسيسكو لرفض دعوى قضائية من شركة جنرال موتورز المنافسة بشأن ميزة القيادة الذاتية BlueCruise من Ford فى الشهر الماضي، ورفعت جنرال موتورز دعوى قضائية تتعلق بانتهاك العلامة التجارية تدعى أن اسم BlueCruise كان قريبا جدا من Super Cruise، وهو اسم تقنية القيادة بدون استخدام اليدين من جنرال موتورز، والتى قدمتها فى عام 2017، بالإضافة إلى شركة Cruise التابعة لها.

ووفقا لموقع "the verge" قالت شركة فورد فى حركتها إن مصطلح "رحلة بحرية" كان "مستخدما فى كل مكان" على مدار الخمسين عاما الماضية للإشارة إلى ميزات مساعدة السائق، جادلت شركة فورد فى شكواها "يفهم المستهلكون كلمة" رحلة بحرية "للإشارة إلى ميزة فى سيارتهم تؤد جزءا من مهمة القيادة أو تساعدهم فى القيادة، ولا يربطون هذا المصطلح بأى شركة أو علامة تجارية واحدة.

وفى الدعوى المرفوعة فى 23 يوليو، قالت جنرال موتورز إن الشركتين قد انخرطتا فى "مناقشات مطولة" حول الاسم لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق، وزعمت شركة جنرال موتورز فى شكواها أن "فورد كانت تعرف بالضبط ما كانت تفعله"، مضيفة أنه إذا أرادت شركة فورد "تبني علامة تجارية جديدة وفريدة من نوعها، كان بإمكانها فعل ذلك بسهولة دون استخدام كلمة" كروز".

وأعلنت شركة فورد عن BlueCruise كاسم لميزة مساعدة السائق بدون استخدام اليدين فى أبريل، وقالت إنها ستبدأ فى دفع الميزة عبر تحديث برنامج عبر الهواء لتحديد المركبات هذا العام.

وقال متحدث باسم فورد فى رسالة بريد إلكترونى إلى The Verge إن الشركة اعتبرت مزاعم علامة جنرال موتورز التجارية "لا أساس لها من الصحة والعبثية"، مضيفا أن السائقين على مدى عقود "فهموا ماهية التحكم فى التطوف، وكل صانع سيارات يقدمه، و"الرحلات البحرية" شائعة، والاختزال "لمثل هذه الميزات بالإضافة إلى السعي لإلغاء قضية جنرال موتورز، وقدمت فورد التماسا إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكى لإلغاء العلامة التجارية لجنرال موتورز "كروز" و"سوبر كروز"، وأضاف المتحدث لم ترد جنرال موتورز على الفور على طلب للتعليق حتى الآن.