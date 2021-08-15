شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع كوكب المشتري على بعد 601 مليون ميل من الأرض، وهو يعتبر احد أبرز الكواكب البارزة في المجموعة الشمسية، فهو يعتبر إلى حد بعيد أكبر كوكب في نظامنا الشمسى، وفي الواقع، تبلغ كتلتها مجتمعة 2.5 ضعف كتلة جميع الكواكب الأخرى مجتمعة.

ما لون كوكب المشتري ومما هو مصنوع؟ كوكب المشتري ذو لون أصفر برتقالي ولكنه يعكس بشكل أساسي أشعة الطيف الزرقاء والبيضاء، ويتكون الغلاف الجوي الخارجي للمشتري في الغالب من الهيدروجين والهيليوم ، مع بعض قطرات الماء وبلورات الجليد وبلورات الأمونيا، وعندما تشكل هذه العناصر غيومًا ، فإنها تخلق ظلالًا من الألوان الأبيض والبرتقالي والبني والأحمر لكوكب المشتري، يتكون الكوكب كله أساسًا من الغازات وبالتالي يُعرف باسم "عملاق الغاز".

هل للمشتري حلقات؟ كوكب المشتري لديه 4 مجموعات من الحلقات المكونة من الغبار وقطع صغيرة من الصخور، حيث أن حلقات كوكب المشتري الأربعة هي حلقة الهالة ، والحلقة الرئيسية ، وخاتم أمالثيا جوسامر ، وخاتم تيبي جوسامر، حيث أن كل الكواكب العملاقة في نظامنا الشمسي لها حلقات حولها، ومع ذلك ، فإن معظم الكواكب ، مثل كوكب المشتري ، بها حلقات تعكس الضوء بشكل سيء للغاية ، لذلك من الصعب جدًا رؤيتها.

كم من الوقت يستغرق الوصول إلى كوكب المشتري؟ وجد علماء الفلك في ناسا أن الأمر يستغرق في المتوسط ​​ست سنوات للوصول إلى كوكب المشتري من الأرض، ومع ذلك ، فإن كوكب المشتري والأرض يتحركان في الفضاء طوال الوقت ، وبالتالي فإن المسافة تتغير طوال الوقت.

عندما يكون أقرب ما يكون إلينا في مداره ، يكون المشتري على بعد حوالي 365 مليون ميل، وعندما يكون المشتري أبعد ما يكون عنا ، يكون المشتري على بعد 601 مليون ميل، وقد كانت آخر مرة أرسل فيها العلماء مركبة فضائية إلى المشتري في عام 1989.





كم عدد أقمار المشتري؟ كم عدد أقمار المشتري؟ كوكب المشتري لديه 79 قمرا ، تم تسمية 53 منها و 26 بدون اسم، ويمكن للكوكب أن يدعم الكثير من الأقمار لأن حجمه وكتلته يمنحانه استقرارًا في الجاذبية، وهذا يعني أن الكويكبات القريبة من المشتري إما تُسحب وتُدمر - أو تذهب إلى المدار، ويمتلك المشتري أيضًا أقوى مجال مغناطيسي بين جميع الكواكب في نظامنا الشمسي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن للمشتري بعض الأقمار التي تدور في الاتجاه المعاكس للآخرين ، وكذلك في الاتجاه المعاكس لدوران المشتري.

حقائق علمية بعض أقمار المشتري صغيرة ، قطرها حوالي 2 كم ، مثل بانديا ، وديا ، وإرسا.

تم اكتشاف العديد منها مؤخرًا في عام 2017 ، باستخدام تلسكوبات الأرض عالية التقنية.

تم العثور على آخرين قبل ذلك بكثير ، مثل Pasiphae في عام 1908 و Lysethea في عام 1938.

جانيميد هو أكبر قمر كوكب المشتري.

في الواقع ، إنه أكبر قمر صناعي في نظامنا الشمسي - أكبر من عطارد وثلاثة أرباع حجم المريخ.

إنه القمر الوحيد في النظام الشمسي الذي له مجال مغناطيسي خاص به.

جانيميد هو أحد أقمار جاليليو - أكبر أربعة أقمار لكوكب المشتري - والتي اكتشفها جاليليو.

لقد كانوا أول من تم العثور عليهم وهم أيضًا الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية العلمية.

على الرغم من أن Ganymede كبيرة مثل Mercury ، إلا أنها نصف الكثافة فقط.