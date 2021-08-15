شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف حسابك على LinkedIn أو إلغاء تنشيطه مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر
1. انتقل إلى موقع LinkedIn على الويب وقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.
3. في القائمة المنسدلة التي تظهر، اضغط فوق الإعدادات والخصوصية.
4. في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة، اضغط فوق علامة التبويب تفضيلات الحساب، وحدد إدارة الحساب في القائمة الفرعية التي تظهر.
5. في قسم إدارة الحساب، اضغط فوق تغيير بجوار إغلاق الحساب.
# إذا لم تكن مستعدًا لحذف حسابك بالكامل، فيمكنك أيضًا اختيار خيار إلغاء التنشيط المؤقت للحساب.
6. سيُطلب منك في الصفحة التالية تأكيد رغبتك في إغلاق حسابك والسبب وراء قرارك، يمكنك أيضًا ملء مربع الملاحظات لمشاركة تعليقات أو مخاوف إضافية مع LinkedIn، وبمجرد الانتهاء، اضغط فوق التالي.
7. سيُطلب منك إعادة إدخال كلمة المرور لإكمال عملية الحذف، املأ هذا واضغط فوق إغلاق الحساب.
ماذا يحدث بعد حذف حسابك على LinkedIn
يستغرق LinkedIn ما يصل إلى سبعة أيام لإزالة جميع معلوماتك من خوادمه، ومع ذلك، بمجرد حذف حسابك، سيتم مسح جميع جهات الاتصال ومعلومات ملف التعريف الخاصة بك.
هذا يعني أنه إذا قررت العودة إلى LinkedIn مرة أخرى في المستقبل، فستحتاج إلى بدء ملف تعريف جديد تمامًا، وإعادة بناء موافقاتك واتصالاتك من البداية.
ومع ذلك، حتى بعد مرور تلك الأيام السبعة، هناك فرصة لأن تظل قادرًا على رؤية حسابك على LinkedIn على محركات البحث مثل Google و Bing، وذلك لأن محركات البحث يمكنها التحديث بشكل أبطأ من مواقع الويب الفردية.
ويسمح لك LinkedIn بتنزيل نسخة من بياناتك قبل الحذف، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بأي معلومات بعد إغلاق حسابك.