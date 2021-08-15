شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن إلغاء الرحلة التجريبية لـ ستارلاينر الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركتا بوينج ووكالة ناسا إلغاء الرحلة التجريبية المخططة لمركبة ستارلاينر الفضائية، المصممة لنقل رواد الفضاء بين الأرض ومحطة الفضاء الدولية، بعد ان ظلت Starliner فى موقع الإطلاق فى مرفق التكامل الرأسى التابع لشركة United Launch Alliance على أمل إيجاد حل سريع لمشكلة تتعلق بالقيمة، ولكن سيتم الآن نقل "ستارلاينر" مرة أخرى إلى منشأة بوينج حسما نقل موقع Digitartlends.

تعتزم شركة بوينج إرسال "ستارلاينر" فى ثانى اختبار طيران لها الأسبوع الماضى ، ولكن تم إلغاء ذلك عندما تم اكتشاف مشكلة فى الصمام. فى البداية قال مهندسو بوينج إنهم ما زالوا يأملون فى أن يتمكنوا من معالجة المشكلة وإطلاق الكبسولة فى غضون شهر أغسطس ، لكن العمل اللاحق لم يتمكن من حل المشكلة تمامًا.

وأعلنت شركة بوينج أنها لا تخطط لإطلاقها خلال شهر أغسطس مع تأجيل موعد الإطلاق إلى أجل غير مسمى حتى يتم حل المشكلة. هذه ضربة ليس فقط للشركة ولكن أيضًا لناسا ، التى تعمل مع بوينج على تطوير الكبسولة فى إطار برنامج الطاقم التجاري.

وفى إطار نفس البرنامج تم اختبار كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX بنجاح واستخدامها فى العام الماضى ، لكن مركبة بوينج الفضائية تخلفت عن الركب.

فى بيان أكدت ناسا على التركيز على سلامة رواد الفضاء الذين سيطيرون فى نهاية المطاف على متن Starliner بسبب الالتزام بجدول زمنى محدد.

قالت كاثرين لوديرز ، المديرة المشاركة فى قسم الإنسان فى ناسا: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا فى فتح الصمامات من داخل مرفق التكامل الرأسى ، وقد قامت فرق ناسا وبوينج بعمل رائع بذل كل ما فى وسعنا للاستعداد لفرصة الإطلاق هذه". أضافت "على الرغم من أننا أردنا رؤية Starliner وهى تطير، فمن الأهمية أيضا أن ينصب تركيزنا الأساسى على سلامة نظام نقل الطاقم - من أجل سلامة محطة الفضاء وأفراد الطاقم الذين سيسافرون على هذه المركبات. سنجرى هذا الاختبار فقط عندما نعتقد أننا جاهزون ويمكننا إكمال أهداف المهمة ".

كان تطوير Starliner صعبا للغاية وعانى العديد من التأخيرات والمشاكل فى إجراءات الاختبار ، ورحلة الاختبار المدارية الأولى غير الناجحة فى عام 2019. الآن يبدو أن المشاكل ستستمر لبعض الوقت حتى الآن.

قال جون فولمر ، نائب الرئيس ومدير برنامج Boeing's Commercial Crew Program: "يعتمد نجاح المهمة فى رحلات الفضاء البشرية على تضافر آلاف العوامل فى الوقت المناسب". "سنواصل معالجة المشكلة من مصنع Starliner وقررنا التنازل عن نافذة الإطلاق هذه لإفساح المجال لمهام أخرى ذات أولوية وطنية."