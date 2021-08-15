شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تضطر لإضافة منفذ USB Type-C لأجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر
ويشعر الاتحاد الأوروبي أنه من خلال صنع أجهزة شحن مشتركة لجميع الهواتف الذكية ، ستساعد العلامات التجارية للهواتف المحمولة في تقليل توليد النفايات الإلكترونية، ومن ناحية أخرى ، تعتقد شركة أبل أن التوقف المفاجئ عن منفذ Lightning على أجهزة أيفون سيؤدي إلى المزيد من النفايات الإلكترونية نظرًا لوجود الكثير من أجهزة شحن أيفون على مستوى العالم.
ومع ذلك ، وفقًا لتقرير أخر، يخطط الاتحاد الأوروبي لاقتراح تشريع الشاحن المشترك في سبتمبر، وإذا نجح الاتحاد الأوروبي في تمرير هذا القانون ، فسيتعين على أبل اعتماد منفذ USB Type-C لأجهزة أيفون التي تُباع في أوروبا. الآن ، من غير المرجح أن يكون لدى أبل منافذ شحن مختلفة لأجهزة أيفون في السوق الأوروبية وبقية العالم.
وبالنسبة لأولئك غير المدركين ، توقفت أبل مؤخرًا عن توفير محولات الشحن وسماعات الأذن داخل صناديق أجهزة أيفون الجديدة من أجل تقليل النفايات الإلكترونية، لكن في فرنسا ، تضطر شركة أبل إلى توفير سماعات أذن مجانًا داخل العلبة وفقًا للقانون المحلي، في فرنسا ، لا يمكن لأي علامة تجارية للهواتف المحمولة بيع الهواتف الذكية بدون سماعات أذن بموجب القانون التي يقال إنها تساعد الأشخاص الذين يعانون من عيوب في السمع.