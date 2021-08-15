شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تضطر لإضافة منفذ USB Type-C لأجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر باختيار منافذ الاتصال، كان لدى أبل دائمًا مبررات معقدة، وعلى الرغم من أنه كان سريعًا في اعتماد USB Type-C لأجهزة MacBooks، إلا أنه لا ينوي التخلص من منفذ Lightning القديم واستبداله بـ USB Type-C، ولكن ، قد تضطر شركة أبل الآن إلى وضع منفذ USB Type-C في أجهزة أيفون الخاصة بها، حيث يكافح الاتحاد الأوروبي من أجل منفذ شحن مشترك وشاحن لجميع الهواتف الذكية لبعض الوقت الآن.

وقد انتهت المعركة حول أنواع مختلفة من أجهزة الشحن لمستخدمي الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد حيث تأتي جميع الأجهزة بمنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، لكن لا يزال مستخدمو أيفون عالقون بشاحن منفصل ويشعر الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لتغيير هذا الأمر.

ويشعر الاتحاد الأوروبي أنه من خلال صنع أجهزة شحن مشتركة لجميع الهواتف الذكية ، ستساعد العلامات التجارية للهواتف المحمولة في تقليل توليد النفايات الإلكترونية، ومن ناحية أخرى ، تعتقد شركة أبل أن التوقف المفاجئ عن منفذ Lightning على أجهزة أيفون سيؤدي إلى المزيد من النفايات الإلكترونية نظرًا لوجود الكثير من أجهزة شحن أيفون على مستوى العالم.

ومع ذلك ، وفقًا لتقرير أخر، يخطط الاتحاد الأوروبي لاقتراح تشريع الشاحن المشترك في سبتمبر، وإذا نجح الاتحاد الأوروبي في تمرير هذا القانون ، فسيتعين على أبل اعتماد منفذ USB Type-C لأجهزة أيفون التي تُباع في أوروبا. الآن ، من غير المرجح أن يكون لدى أبل منافذ شحن مختلفة لأجهزة أيفون في السوق الأوروبية وبقية العالم.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين ، توقفت أبل مؤخرًا عن توفير محولات الشحن وسماعات الأذن داخل صناديق أجهزة أيفون الجديدة من أجل تقليل النفايات الإلكترونية، لكن في فرنسا ، تضطر شركة أبل إلى توفير سماعات أذن مجانًا داخل العلبة وفقًا للقانون المحلي، في فرنسا ، لا يمكن لأي علامة تجارية للهواتف المحمولة بيع الهواتف الذكية بدون سماعات أذن بموجب القانون التي يقال إنها تساعد الأشخاص الذين يعانون من عيوب في السمع.