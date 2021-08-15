شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن اختراق كلمة مرور أيفون و Gmail و مايكروسوفت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون كلمة مرورك أقل أمانًا مما كنت تعتقد - حيث يكشف خبراء الإنترنت عن أسوأ عادات الأمان، وقد اتضح أنه حتى الاعتماد على كلمة مرور قد يكون أحد أكبر الأخطاء، حيث نستخدم جميعًا عددًا كبيرًا من الحسابات عبر الإنترنت - ربما العشرات ، إذا كنت من مستخدمي الإنترنت العاديين.

وقد أصبح من الصعب بشكل متزايد تذكرها جميعًا ، ما لم تستخدم كلمات مرور بسيطة - أو مدير كلمات مرور، حيث يفترس المتسللون الأشخاص الذين استقروا على إعادة استخدام كلمات المرور ، أو الذين يستخدمون كلمات شائعة، لكن ما الخطأ الذي قد تفعله؟

تحدث موقع thesun البريطاني إلى الخبير الإلكتروني Javvad Malik في KnowBe4، الذي كشف أين قد تخطئ، وفيما يلي أسوأ الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها:

-استخدام نفس كلمات المرور في كل مكان.

- اختيار كلمة مرور واضحة أو سهلة التخمين (Password1 ، IloveHarryStyles ، إلخ.)

- استخدام كلمة مرور بدلاً من عبارة مرور

- عدم تمكين المصادقة متعددة العوامل أو المصادقة ذات العاملين عند توفرها

- مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع الغرباء سواء شخصيًا أو عبر الهاتف أو على مواقع الويب / الاستطلاعات.

ولكن هذا ليس كل شيء: حتى استخدام كلمة مرور قد يكون خطأً كبيرًا.

وقال نيام مولدون ، خبير الإنترنت في OneLogin ، متحدثًا إلى The Sun: "إن أسوأ طريقة هي استخدام كلمة مرور على الإطلاق"، "كل واحد منا يمتلك مئات الحسابات ، كل منها يتطلب كلمة مرور فريدة ومعقدة من أجل الحفاظ على الأمان، وأضاف "هناك احتمالات ، يفشل معظمنا في تلبية أفضل الممارسات لأنها غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً وتتسم بالمساعي المعقدة".

ومع ذلك ، قد يكون من الأفضل تجنب استخدام كلمة المرور تمامًا، واستكمل أفضل تقنية لكلمة المرور قد تجعل الأفراد يعتمدون المصادقة بدون كلمة مرور."