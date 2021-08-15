شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لغز صخرة المريخ المفقودة يثير حيرة علماء ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتقد ناسا أنها اكتشفت سبب اختفاء جزء غامض من صخور المريخ، إذ حاولت عربة المثابرة جمع العينة كجزء من بحثها عن علامات الحياة القديمة على الكوكب الأحمر، كما استخدمت المثابرة ذراعها الآلية التى يبلغ طولها سبعة أقدام للحفر فى سطح المريخ والاستيلاء على الصخرة حسبما نقل موقع TheNextWeb.

ووفقا للتقرير فقد أكدت البيانات أن الحفر وصل إلى العمق المناسب. وأكد القياس عن بعد والصور أن أنبوب العينة قد أُغلق ووضعه فى المخزن. كانت هناك مشكلة واحدة فقط حيث كانت الحاوية فارغة وهو ما أثار الجدل حول إمكانية تعطل الذراع الآلية.

توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل الصور وقياسات عمق البئر. وأظهرت البيانات أن مثقاب العربة الجوالة أدى إلى طحن القطع السخرية إلى مسحوق وشظايا صغيرة.

كتبت لويز جاندورا ، كبيرة المهندسين لأخذ العينات والتخزين المؤقت لـ Perseverance ، فى إحدى مشاركات المدونة: "تم تنفيذ الأجهزة وفقًا للأوامر وقد أدى هذا الفشل الذريع إلى قيام ناسا بالبحث عن صخور أقوى فى جنوب سيتاه ، وهى منطقة أخرى فى جيزيرو كريتر على كوكب المريخ.

من المتوقع أن تقوم المثابرة بمحاولة أخذ العينات الثانية فى أوائل سبتمبر.