شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هواتف أيفون 13 المقبلة ستصل بسعر مشابه لأيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل للكشف خلال الشهر المقبل عن أحدث مجموعة من أجهزة أيفون، حيث كشف تقرير حديث عن تسعير طرازات أيفون 13 القادمة، ويدعي تقرير صادر عن شركة TrendForce لتحليل السوق أن أجهزة أيفون الجديدة لن تأتي مع ارتفاع في الأسعار وسيتم تسعيرها بشكل مشابه لأسلافها.

ويقول التقرير: "بالنسبة لأسعار التجزئة ، من المتوقع أن تظل سلسلة أيفون 13 مشابهة لسلسلة أيفون 12"، ولعل السبب المذكور لهذا الادعاء هو أن أجهزة أيفون القادمة ستحتوي على بعض التحسينات على التصميم والتحسينات المتعلقة بالبرمجيات مثل أفضل 5G ، ولن يتم تسعيرها أعلى بشكل ملحوظ من سلسلة أيفون 12.

ويتوقع التقرير أيضًا أن يحتوي أيفون 13 على بطاريات أكبر ، وهو ادعاء قدمه آخرون من قبل. بالنسبة لشبكة 5G ، يمكن أن يمتد دعم mmWave إلى المزيد من المناطق خارج الولايات المتحدة باستخدام أجهزة أيفون الجديدة ، كما يضيف التقرير.

وذكر تقرير سابق صادر عن MacRumors أن شركة آبل تخطط لإطلاق محول الطاقة بقوة 25 واط كملحق للشراء هذا الخريف. السبب وراء البطاريات الأكبر والشحن الأسرع هو عرض Always-on LTPO المتوقع لطرازات أيفون المتطورة مثل أيفون 13 Pro و أيفون 13 Pro Max التي يمكن أن تأتي معها.