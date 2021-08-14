شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يؤجل استدعاء هؤلاء الموظفين إلى المكاتب حتى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيس بوك إن الشركة أرجأت موعد عودة جميع الموظفين الأمريكيين للمكاتب، فضلا عن بعض الموظفين الدوليين حتى يناير 2022 بسبب مخاوف بشأن متغير دلتا شديد العدوى، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان فيس بوك أنه يجب تطعيم موظفيها الأمريكيين للدخول إلى المكاتب.

كما قال عمالقة التكنولوجيا الآخرون، بما في ذلك شركة Google Alphabet Inc وUber Technologies Inc، إنه يجب تطعيم جميع موظفيهم الأمريكيين قبل العودة إلى المكتب، وذلك بحسب موقع toi الهندى.

وأدى ظهور حالات COVID-19 في الولايات المتحدة بسبب متغير دلتا والتوجيهات الجديدة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) التي تتطلب من الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء الأقنعة إلى تغيير الشركات خططها عند العودة إلى المكتب والتطعيمات والاقنعة.

وقال متحدث باسم الشركة إن شركة AT&T ستطلب تطعيم موظفي الإدارة قبل الدخول إلى موقع العمل وتخطط لبدء محادثات مع شركائها النقابيين من أجل التوافق بشكل مشترك على طريق المضي قدمًا للموظفين الممثلين النقابيين، حيث ستنفذ AT&T إرشادات CDC لموظفيها، بغض النظر عن حالة التطعيم، الذين يأتون إلى مواقع العمل في المناطق التي ينتقل فيها COVID-19 بشكل كبير أو كبير.

فيما أصدرت شركة Blade Air Mobility، التي تنقل الأشخاص إلى وجهات فاخرة مثل The Hamptons، يوم الخميس قرارًا بتلقيح ركابها ضد COVID-19 اعتبارًا من الشهر المقبل.