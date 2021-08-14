بالفيديو – اكتشاف علمي جديد.. حيتان غامضة تغير أشكالها بشكل “جنوني”

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

شاهد علماء يقودون فريقاً بحثياً أثناء قيادة غواصة في أعماق المحيط أنثى الحوت البرتقالية زاهية اللون من نوع (Cetomimiformes) النادر جدا، بوضعية الوقوف المقلوب (الرأس إلى الأسفل).

واكتشف العلماء أحد أكثر الحيوانات الغامضة ونادرة الظهور على كوكب الأرض، والتي تتخذ من أعمال البحار موطنا لها.

وبحسب مجلة “livescience” العلمية، أنارت إضاءة الغواصة جسم هذا المخلوق النادر والغامض الأمر الذي جعله واضحا لعدسات الكاميرا على عمق حوالي 6600 قدما (2013 مترًا) قبالة شاطئ خليج مونتيري في ولاية كاليفورنيا بأمريكا.

ونوهت المجلة إلى أن هذه المشاهدة المسجلة لأسماك الحوت الزهرية النادرة هي واحدة من 18 مشاهدة لهذه السمكة فقط قام بها علماء الأحياء البحرية من معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري خلال 34 عامًا من استكشاف أعماق البحار.

وغرد معهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتيري على “تويتر”، منوها عن هذا الاكتشاف الفريد: “نادرا ما شوهدت أسمك الحوت وهي على قيد الحياة في الأعماق، لذلك لا يزال هناك الكثير من الألغاز المتعلقة بهذه الأسماك الرائعة، ومع كل غوص في أعماق البحار، نكتشف المزيد من الألغاز ونحل جزءا منها”.

وبينت المجلة أن هذه الأسماك ما تزال غامضة جدا بعد أكثر من قرن على رصد أول سمكة منها بسبب ندرة مشاهدتها، حيث سجلت لأول مرة في عام 1895 من قبل اثنين من علماء مؤسسة “سميثسونيان”.