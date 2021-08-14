تكنولوجيا: لامبورجيني تطلق سيارة Countach LPI 800-4 بتصميم فاخر ونظام هجين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لامبورجيني عن سيارة Countach LPI 800-4 التي تنطلق بتصميم فاخر وتتميز بنظام هجين، والتي تقدم من الشركة في الذكرى 50 لإطلاق الإصدار الأصلي من الشركة.

انطلق الإصدار المحدود من سيارة Countach LPI 800-4 الفاخرة من لامبورجيني، التي تأتي بقوة تصل إلى 814 حصان، و4 من ناقل الحركة الرباعي.

كما تأتي سيارة Countach LPI 800-4 بمحرك V12 مع محرك كهربائي بقوة 48 فولت، لذا يتميز هذا الإصدار الجديد بالصوت المألوف لمحركات Lamborghini، ويوفر المحرك الأول وحدة حرارية 780cv، بينما يوفر المحرك الإلكتروني 34cv.

ويمكن للسيارة أن تحقق تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة بمعدل 2.8 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم / ساعة بمعدل 8.6 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 355 كم / ساعة.

أيضاً تتميز السيارة بتقنية supercapacitor المميز لسيارة Lamborghini Sián، والتي تدعم قدرة مضاعفة ثلاثة مرات لبطاريات ليثيوم أيون.

من جانب أخر تأتي سيارة Countach LPI 800-4 بتصميم يحاكي إصدارات السبعينيات والثمانينيات، ولقد أكد “ستيفان وينكلمان” الرئيس التنفيذي لشركة Lamborghini على أن الإصدار الجديد تعمل به الشركة على إحياء الإصدارات القديمة.

ولقد صمم الهيكل الخارجي للسيارة من ألياف الكربون الذي يظهر في الفاصل الأمامي، وحول النافذة الأمامية، وفي المرايا الجانبية، كما تتميز السيارة بوزن 1595 كجم.

وتتضمن السيارة في اللوحه الداخلية شاشة بخاصية اللمس وحجم 8.4 إنش التي تتضمن ضوابط السيارة، وتتوافق مع واجهة Apple CarPlay.

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