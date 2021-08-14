تكنولوجيا: الحاسب المحمول Realme Book Slim قادم بمعالج Intel Core i5 من الجيل الحادي عشر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتطلع شركة Realme لدخول سوق أجهزة الحواسب المحمول في 18 أغسطس مع جهاز Realme Book.

فقد شهد الحاسب المحمول الذي سيعرف باسم Realme Book Slim في الهند وأوروبا جولة من الصور التشويقية للمواصفات، حيث أكدت Realme أن أجهزة الحواسب المحمولة الخاصة بها ستحتوي على الجيل الحادي عشر مع معالج Intel Core i5، بينما ستتميز الشاشة بدقة 2160 × 1440 بكسل وستغطي 100٪ من التدرج اللوني sRGB.

كما قد علمنا بميزة Realme’s PC Connect التي ستتيح لك عكس شاشة هاتف Realme على الحاسب المحمول على غرار كل من Huawei Share و Microsoft Your Phone.

وأكدت التسريبات السابقة لـ Relme Book / Book Slim أيضًا وجود هيكل معدني أنيق، وشحن بقوة 65 واط عبر منفذ USB-C ولوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية.

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