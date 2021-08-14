شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات جديدة Google Meet لاجتماعات الفيديو..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن إدخال ميزات جديد على تطبيق Google Meet لمنح المستخدمين خيارات أوسع في إدارة المكالمات واجتماعات الفيديو. وتبعا لجوجل فإن مستخدمي التطبيق ستتاح لهم قريبا عدة خيارات إضافية للتحكم بالمكالمات الجماعية، ومن أهمها خيار يسمح لمنظم المكالمة بتعيين ما يصل إلى 25 مشاركا في مكالمته ليكونوا كمضيفين للمكالمة، أي أن هؤلاء الأشخاص سيختارون أيضا المشاركين في اجتماع الفيديو، وسيحددون الأشخاص الذين يحق لهم مشاركة شاشاتهم وإرسال الرسائل في الدردشة.

كما سيمكّن المضيفين أيضا من منع انضمام المستخدمين المجهولين إلى اجتماع الفيديو، أو تحديد عدد الأشخاص الذين سيشاركون في الاجتماع، أو كتم صوت أي مشارك في الاجتماع، أوإنهاء مكالمة الفيديو الجماعية في أي وقت يقررونه.

وأشارت جوجل إلى أن مستخدمي Google Meet العاديين سيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات الجديدة، ولن تحصر بمستخدمي Google Workspace كما كانت سابقا.

ومن المفترض أن يحصل مستخدمو التطبيق من الحواسب والأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد على الميزات الجديدة اعتبارا من 16 أغسطس الجاري، بينما مستخدمو أجهزة iOS فستصلهم هذه الميزات في 30 أغسطس.