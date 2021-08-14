شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوقف برنامج التحقق مرة أخرى بعد إعطاء علامات زرقاء لحسابات مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد تويتر إطلاق برنامج التحقق الخاص به في مايو، مما سمح للمستخدمين بالتقدم بطلب للحصول على العلامة الزرقاء لأول مرة منذ أربع سنوات، ولكن أوقف موقع التواصل الاجتماعي العلامة مؤقتا مرة أخرى، حيث ترجع هذه الخطوة إلى إعطاء تويتر العلامة لعدد صغير من الحسابات المزيفة التي كانت في الغالب جزءًا من الروبوتات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تريد الشركة تحسين عملية التطبيق والمراجعة قبل تسليم المزيد من العلامات، وبالنسبة للمستخدمين الذين تقدموا بطلبات في الأشهر القليلة الماضية، قالت الشركة، إنها لا تزال تراجع الطلبات الحالية، لكنها ستمنع الطلبات الجديدة من التدفق حتى إشعار آخر.

وكشف تويتر، "لقد توقفنا مؤقتًا عند طرح الوصول للتقدم بطلب التحقق حتى نتمكن من إجراء تحسينات على التطبيق وعملية المراجعة"، مضيفا، "بالنسبة لأولئك الذين كانوا ينتظرون، نعلم أن هذا قد يكون مخيبا للآمال.. نريد تصحيح الأمور، ونقدر صبرك ".

وكان توقف تويتر عن تسليم العلامة الزرقاء المرغوبة في عام 2017، وواصلت الشركة التحقق من الحسابات منذ أن أوقفت الطلبات الفردية، وأعلنت المنصة عن إحياء برنامج التحقق الخاص بها في نوفمبر الماضي، قائلة إنها ستقبل الطلبات أوائل عام 2021، وقد جاء ذلك في 20 مايو، ولكن أعطى موقع تويتر علامة التحقق عن طريق الخطأ لحسابات مزيفة، وكان آخر حادث هذا الشهر.