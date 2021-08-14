شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يغير ألوان الأزرار مرة أخرى بعد شكاوى من إجهاد العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم تويتر بإعادة ضبط التباين على أزراره بعد التعليقات حول تحديثات التصميم الخاصة به فى وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أبلغ بعض الأشخاص عن اجهاد العين والصداع النصفى بسبب التباين المرئى العالى فى ألوان الأزرار والروابط ، بالإضافة إلى الخط الجديد حسبما نقل موقع The Verege.

تضمنت التغييرات على النقيض أيضًا زر متابعة أسود يتم ملؤه إذا كنت لا تتابع شخصًا ما، مما تسبب فى إرباك العديد من الأشخاص الذين اعتادوا أن يكون الأمر مختلفًا، لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم عكس هذا التغيير.

كما هو معتاد فى أى وقت يغير فيه أحد المواقع الشهيرة تصميمه، كان الاستقبال الفورى لتغييرات تويتر مختلطًا. من المحتمل أن يعتاد بعض مستخدمى Twitter على التحديث بمرور الوقت. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقولون إن التصميم الجديد تسبب لهم فى الشعور بالألم ، فقد سلط التغيير الضوء على مشكلة شائعة فى إمكانية الوصول عبر الإنترنت.

وإمكانية الوصول ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع ؛ يمكن للميزة التى تجعل الوصول إلى موقع ما أكثر سهولة لشخص ما أن تجعل استخدامه أكثر صعوبة لشخص آخر. غالبًا ما يكون التباين العالى مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف فى الرؤية، ولكنه قد يكون مؤلمًا للأشخاص الذين لديهم حساسية للألوان الزاهية أو الضوء.