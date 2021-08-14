شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك أوقفت مشروعًا بحثيًا بشأن خوارزمية انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول الباحثون في AlgorithmWatch إنهم أجبروا على التخلي عن مشروعهم البحثي الذي يراقب خوارزمية منصة إنستجرام بعد التهديدات القانونية من شركة فيسبوك، وأصبح الحديث عن المشروع الذي يتخذ من برلين مقراً له علنيًا عبر منشور، مستشهداً بحظر المنصة الأخير لمرصد الإعلانات في جامعة نيويورك.

ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، جاء في المنشور: من المحتمل أن يكون هناك المزيد من حالات التنمر التي لا نعرف عنها شيئًا. نأمل من خلال التقدم، أن تتحدث المزيد من المنظمات عن تجاربها.

وتم إطلاق AlgorithmWatch في شهر مارس 2020، ووفر إضافة متصفح من شأنها أن تسمح للمستخدمين بجمع البيانات من خلاصات إنستجرام، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية إعطاء المنصة الأولوية للصور ومقاطع الفيديو.

ونشر المشروع النتائج بانتظام، مما يدل على أن الخوارزمية شجعت الصور التي تظهر الأجسام العارية مع تصنيف الصور التي تظهر الوجوه أعلى من لقطات الشاشة النصية.

وعارضت الشركة المنهجية. ولكن لم تتخذ أي إجراء ضد AlgorithmWatch خلال السنة الأولى من المشروع.

وقال الباحثون في شهر مايو إن فيسبوك طلبت مقابلة قادة المشروع واتهمتهم بانتهاك شروط خدمة المنصة.

وكان هناك اعتراض آخر على أن المشروع انتهك اللائحة العامة لحماية البيانات. وذلك لأنه جمع بيانات من المستخدمين الذين لم يوافقوا على المشاركة.

ويقول الباحثون: جمعنا البيانات المتعلقة بالمحتوى الذي عرضته المنصة على المتطوعين الذين قاموا بتثبيت الإضافة. بعبارة أخرى، يصل مستخدمو الإضافة إلى خلاصتهم ويمكنهم مشاركتها معنا لأغراض البحث.

ومع ذلك، اختار الباحثون إغلاق المشروع، معتقدين أنهم يواجهون إجراءات قانونية من الشركة إذا استمر.

أكد ممثل الشركة الاجتماع. ولكن نفى التهديد بمقاضاة المشروع، قائلاً إن الشركة منفتحة لإيجاد طرق للحفاظ على الخصوصية لمواصلة البحث.

وأضاف: كانت لدينا مخاوف بشأن ممارساتهم، ولهذا السبب اتصلنا بهم عدة مرات حتى يتمكنوا من الامتثال لشروطنا ومواصلة بحثهم، كما نفعل بشكل روتيني مع مجموعات البحث الأخرى عندما نحدد مخاوف مماثلة. نعتزم مواصلة العمل مع باحثين مستقلين. ولكن بطرق لا تعرض بيانات الأشخاص أو خصوصيتهم للخطر.

وتجعل الطبيعة الاجتماعية لمنصات فيسبوك من الصعب عزل أي مستخدم واحد. وحتى عندما يختار المستخدم، فإن خلاصته تتضمن محتوى أشخاص آخرين، الذين من المحتمل أنهم لم يوافقوا على المشاركة في البحث.

وكانت الشركة حساسة بشكل خاص بشأن المشاريع البحثية منذ فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي شهدت استخدام بيانات البحث الأكاديمي للتلاعب التجاري والسياسي.

وتعد الخوارزميات التي تدير خلاصة الأخبار عبر فيسبوك وإنستجرام قوية، ولكنها غير مفهومة، كما أن سياسات الشركة تجعل من الصعب دراستها بموضوعية.