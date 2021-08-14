أعلى مستوى في 3 أشهر.. قفزة في سوق العملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

سجل سوق العملات المشفرة قفزة نوعية، إذ وصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، لتصل القيمة السوقية إلى ما يقارب ترليوني دولار مساء أمس الجمعة، قبل ان تتراجع قليلا صباح اليوم السبت.

وأظهرت بيانات لموقع ”كوين ماركيت“، الذي يرصد حركة أسواق العملات المشفرة في العالم، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع العملات الرئيسية في اليومين الماضيين بما فيها ”البتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، و“الإيثر“، ثاني أكبر عملة مشفرة.

وأشار في تقرير إلى أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة تراجع بشكل طفيف، ليصل إلى 1.99 ترليون دولار صباح اليوم السبت بعد الهبوط الضئيل الذي سجلته بعض العملات.

ونقل عن تقارير مالية أمريكية القول إن الزيادة في قيمة العملات تشير إلى استمرار ارتفاع الطلب و“القبول الأوسع لأصول التشفير في جميع أنحاء العالم“.

وبين التقرير أن سعر ”البتكوين“ تجاوز 46 ألف دولار في اليومين الماضيين، في حين ارتفعت بعض العملات الأخرى أكثر من 10%، خاصة عملة ”الإيثر“.

وقالت شركة ”باي يو كوين“، التي تتخذ من الهند والولايات المتحدة مقرا لها: ”تتجه الأصول المشفرة لأن تصبح سائدة مع العديد من العلامات التجارية حول العالم التي تقبل العملة المشفرة كشكل من أشكال الدفع“.

وأضافت: ”من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي الحالي لمعظم العملات المشفرة، ونحن متفائلون للغاية بأن بتكوين ستصل إلى 100000 دولار بحلول نهاية هذا العام“.

وأظهر تقرير ”كوين ماركيت“ أن القيمة السوقية لـ ”البتكوين“ بلغت نحو 896.6 مليار دولار صباح السبت، فيما وصلت القيمة إلى حوالي 385.5 مليار دولار لعملة ”الإيثر“، و 68.39 مليار دولار لعملة ”باينانس“، و 68.04 مليار دولار لعملة“كاردانو“، وحوالي 63.27 مليار دولار لعملة ”تيثر“.

ولفت التقرير إلى أن القيمة السوقية لتلك العملات التي تعتبر الأكبر في أسواق التشفير شكلت صباح السبت ما يقارب 75% من إجمالي قيمة العملات المشفرة المتداولة.

وبالنسبة للأسعار، أوضح التقرير أن قيمة ”البتكوين“ بلغت 47564 دولارا صباح السبت، فيما وصل سعر ”الإيثر“ إلى 3292 دولارا، وسعر ”باينانس“ إلى نحو 406 دولارات، وسعر ”كاردانو“ إلى 2.12 دولار، وسعر ”تيثر“ إلى دولار واحد.