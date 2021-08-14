علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف Galaxy S21 FE 5G يحصل على شهادة ترخيص Bluetooth

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلقى هاتف Galaxy S21 FE 5G من سامسونج ترخيص Bluetooth SIG، مما يدل على أن الهاتف على وشك أن يصل رسميًا.

ويظهر الهاتف بالشهادة تحت الأسماء الرمزية SM-G990N و SM-G990B و SM-G990B_SD، وجميعها تدعم تقنية Bluetooth 5.0.

سيأتي هاتف Galaxy S21 FE 5G بتصميم مشابه لهواتف مجموعة Galaxy S21 باستثناء ان منطقة الكاميرا ستأتي بنفس لون الجهة الخلفية.

سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 888 مع 6 جيجابايت/8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير.

من الأمام، سيتم تزويده بشاشة AMOLED بحجم 6.41 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ودقة 1080 بكسل وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرات واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تكبير بدقة 8 ميجابكسل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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