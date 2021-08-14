تكنولوجيا: هاتف Galaxy S21 FE 5G يحصل على شهادة ترخيص Bluetooth

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلقى هاتف Galaxy S21 FE 5G من سامسونج ترخيص Bluetooth SIG، مما يدل على أن الهاتف على وشك أن يصل رسميًا.

ويظهر الهاتف بالشهادة تحت الأسماء الرمزية SM-G990N و SM-G990B و SM-G990B_SD، وجميعها تدعم تقنية Bluetooth 5.0.

سيأتي هاتف Galaxy S21 FE 5G بتصميم مشابه لهواتف مجموعة Galaxy S21 باستثناء ان منطقة الكاميرا ستأتي بنفس لون الجهة الخلفية.

سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 888 مع 6 جيجابايت/8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير.

من الأمام، سيتم تزويده بشاشة AMOLED بحجم 6.41 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ودقة 1080 بكسل وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرات واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تكبير بدقة 8 ميجابكسل.

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