تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق رقاقة معالج M2 بدقة تصنيع 4 نانومتر العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى خطط ابل لإطلاق رقاقة معالج M2 العام المقبل، على أن ترتكز هذه الرقاقة على دقة تصنيع 4 نانومتر.

تستمر شركة ابل في التوسع بإصدارات الشركة من رقاقات المعالج، فبعد أن قدمت عملاق التكنولوجيا رقاقة M1 التي إستبدلت بها رقاقات إنتل في بعض من إصدارات الشركة، تستعد ابل لإطلاق الإصدار الجديد من السلسلة بحلول العام المقبل.

ولقد جاءت رقاقة M1 بعملية تصنيع TSMC التي تتميز بدقة 5 نانومتر، وتتضمن عدد 16 مليار ترانزستور، أي أعلى من رقاقة A14 Bionic التي تضم 11.8 مليار.

كما ترتكز رقاقة M1 على معمارية ARM المستخدمة في سلسلة معالجات A المخصصة لهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن ابل تخطط لإطلاق رقاقة M1X لدعم أجهزة MacBook Pro 2021 بتحسينات في الآداء، بينما يؤكد التقرير الجديد على أن ابل تعمل أيضاً على تطوير رقاقة M2 بدقة تصنيع 4 نانومتر.

ومن المتوقع أن تأتي رقاقة M2 بترقية في الآداء وإستهلاك الطاقة عن الإصدار الحالي M1، ولقد أشار المحلل Ming-Ching Kuo في تقريره إلى أن رقاقة M2 ستقدم للمرة الأولى في MacBook Air في منتصف العام المقبل.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن رقاقة M2 ستتضمن عدد 10 من الأنوية، من جانب أخر يأتي كرت الشاشة في معالج M1X بعدد أنوية 32، وهو العدد المتوقع لكرت الشاشة في رقاقة M2.

يذكر أن النقرير لم يؤكد على خطط ابل لدعم 2022 iPad Pro برقاقة معالج M2، لذا نترقب مزيد من التفاصيل المؤكدة من عملاق التكنولوحيا حول موعد إطلاق الرقاقات، والأجهزة التي تحصل على رقاقة M2 خلال الفترة القادمة.

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