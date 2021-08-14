تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold3 لن يعمل مع أقلام S Pen القديمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر هاتف Galaxy Z Fold3 من سامسونج هو أول هاتف قابل للطي مع دعم S Pen، ولكن يبدو أن هناك حدود للتوافق. فقد أكدت الشركة أن استخدام S Pen القديم سيؤدي إلى إتلاف الشاشة، ولهذا السبب قامت بإطلاق كل من S Pen Pro وإصدار S Pen Fold الحصري.

سيأتي القلمان الجديدان برأس، على عكس أي قلم S Pen آخر، وسيكونون أكثر ليونة. والأهم من ذلك، سيكونون قابلان للسحب. فعند الضغط عليهم، تمنع الآلية الشاشة اللينة القابلة للطي من التلف.

وذلك على عكس أقلام S Pen القديمة والتي إذا قمت باستخدام بالضغط عليها اثناء الاستخدام، فقد تتلف الشاشة حتى مع طبقة الحماية الجديدة الأكثر صرامة بنسبة 80٪.

وإذا حاولت استخدام قلم S Pen غير الاثنين المدعومين رسميًا، فستخبرك واجهة المستخدم One UI الخاصة بـ Fold3 بأنها غير متوافقة مع هذا القلم ولن تعمل معه.

تبلغ تكلفة إصدار S Pen Fold الجديد 50 دولار، بينما يأتي S Pen Pro بسعر 100 دولار. ومع ذلك، تقدم سامسونج في العديد من الأسواق حزمًا للطلب المسبق مع إصدار S Pen Fold وحافظة بها فتحة القلم.

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