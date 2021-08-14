علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold3 لن يعمل مع أقلام S Pen القديمة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر هاتف Galaxy Z Fold3 من سامسونج هو أول هاتف قابل للطي مع دعم S Pen، ولكن يبدو أن هناك حدود للتوافق. فقد أكدت الشركة أن استخدام S Pen القديم سيؤدي إلى إتلاف الشاشة، ولهذا السبب قامت بإطلاق كل من S Pen Pro وإصدار S Pen Fold الحصري.

سيأتي القلمان الجديدان برأس، على عكس أي قلم S Pen آخر، وسيكونون أكثر ليونة. والأهم من ذلك، سيكونون قابلان للسحب. فعند الضغط عليهم، تمنع الآلية الشاشة اللينة القابلة للطي من التلف.

وذلك على عكس أقلام S Pen القديمة والتي إذا قمت باستخدام بالضغط عليها اثناء الاستخدام، فقد تتلف الشاشة حتى مع طبقة الحماية الجديدة الأكثر صرامة بنسبة 80٪.

وإذا حاولت استخدام قلم S Pen غير الاثنين المدعومين رسميًا، فستخبرك واجهة المستخدم One UI الخاصة بـ Fold3 بأنها غير متوافقة مع هذا القلم ولن تعمل معه.

تبلغ تكلفة إصدار S Pen Fold الجديد 50 دولار، بينما يأتي S Pen Pro بسعر 100 دولار. ومع ذلك، تقدم سامسونج في العديد من الأسواق حزمًا للطلب المسبق مع إصدار S Pen Fold وحافظة بها فتحة القلم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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