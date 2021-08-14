تكنولوجيا: Oppo تستعد لحدث متعلق بالتصوير خلال الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من اليوم، قام نائب رئيس Oppo India ورئيس قسم البحث والتطوير بالتلميح على موقع تويتر لحدث يتمحور حول الكاميرا، هذا وبالإضافة إلى انه تم ارسال دعوات تكشف عن موعد وتاريخ الحدث؛ 19 أغسطس الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند.

لا زلنا لا نعرف ما الغرض من هذا الحدث، لذا لسنا متأكدين مما يمكن توقعه. ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة Oppo عن تقنية الكاميرا أسفل الشاشة من الجيل الثاني التي تم تطويرها بالاشتراك مع شركة BOE Display، لذلك قد نرى المزيد عن مفهوم الجهاز.

سنحصل بالتأكيد على بعض الإعلانات التشويقية حول الغرض الرئيسي بالحدث قبل 19 أغسطس، لذا ترقبوا المزيد من التفاصيل.

المصدر

اعلان





