تكنولوجيا: Realme تؤكد رسمياً إنهاء سلسلة هواتف Realme X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن Madhav Sheth الرئيس التنفيذي لشركة Realme عن إنتهاء خط إنتاج الشركة من سلسلة هواتف Realme X رسمياً.

كشف Madhav Sheth عن خطط الشركة الجديدة لإنهاء سلسلة Realme X في تصريحات أصدرها لموقع TechRadar، ليكون هاتف X7 Max 5G الذي قدم من الشركة في شهر يونيو هو إصدار الشركة الأخير من السلسلة.

وتشير التوقعات إلى أن شركة Realme تخطط لإسبتدال سلسلة Realme X بإصدارات الشركة من هواتف Realme GT، كما تستمر الشركة في إطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Realme C.

ولقد قدمت Realme بالفعل هاتف Realme GT Neo بعنوان Realme X7 Max 5G، لذا ستقتصر إصدارات الشركة القادمة على إطلاق الهواتف بعلامة GT التجارية.

يذكر أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف Realme GT Master في السوق الهندي والأوروبي في 18 من أغسطس، بعد أن قدم في السوق الصيني خلال شهر يوليو.

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