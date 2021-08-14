شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تحتاج الشبكات الاجتماعية إلى موظف شكاوى فى الهند؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الأشهر القليلة الماضية كان هناك الكثير من الأخبار حول تعيين شركات التكنولوجيا لموظفى التظلمات فى الهند، ففى فبراير الماضى أقرت الحكومة الهندية مجموعة من القواعد الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا لهذه الإرشادات الجديدة، يحتاج وسطاء وسائل التواصل الاجتماعى المهمون - المنصات التى تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم - إلى تعيين مسؤول عقد، ومسؤول امتثال رئيسى، ومسؤول تظلم مقيم حسبما نقل موقع TheNextWeb.

ووفقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، يحتاج مسؤول الشكاوى إلى معالجة شكاوى المستخدمين، وكمستخدم يمكنك إرسال شكواك إلى الموظف المختص عبر البريد الإلكترونى.

كما يجب على مسؤول الامتثال الاعتراف بهذه الشكاوى فى غضون 24 ساعة وتقديم الرد فى غضون 15 يومًا من تاريخ استلامها.

بالإضافة إلى التعامل مع شكاوى المستخدمين، يتعين على مسؤول المظالم أيضًا معالجة الأوامر أو الإخطارات الصادرة عن الحكومة والمحاكم والسلطات الأخرى.

قامت شركات وسائط اجتماعية مهمة مثل Twitter و Facebook و WhatsApp و Google و Clubhouse بتعيين جميع الضباط المطلوبين للوفاء بإرشادات تكنولوجيا المعلومات.