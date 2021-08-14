شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه الثقوب السوداء فى الفضاء؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق من العلماء أن الثقوب السوداء تنبعث منها ومضات من الضوء، تشبه "التجشؤ''، عندما تستهلك الغاز والنجوم من حولها، وهذا التغيير في السطوع يرتبط ارتباطا مباشرا بحجمها وفقا لما نقله موقع RT.

والثقوب السوداء الهائلة (SMBHs)، التي تزيد كتلتها عن الشمس بملايين إلى مليارات المرات، توجد عادة في مركز المجرات، بما في ذلك واحد في مركز مجرة ​​درب التبانة، يُعرف باسم "الرامي A *".

وعندما تكون نائمة، غالبا لا تصدر الثقوب السوداء الهائلة الكثير من الضوء. ومع ذلك، عندما تكون نشطة، عادة في فجر الكون وتستهلك كل المواد المعروفة، فإن الإشعاع الذي تطلقه أحيانا يتفوق على المجرات التي تقطنها، مع ضوء وامض يتراوح من ساعات إلى عقود من الملاحظات.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، كولين بيرك، في بيان: "كانت هناك العديد من الدراسات التي استكشفت العلاقات المحتملة بين الخفقان المرصود وكتلة الثقب الأسود الهائل، لكن النتائج كانت غير حاسمة ومثيرة للجدل في بعض الأحيان".

ويبتلع الثقب الأسود الهائل كمية كبيرة من المادة. وعندما تبدأ هذه المادة في التحرك بسرعة عالية بسبب جاذبية الثقب الأسود، فإنه تنبعث منها طاقة مكثفة، والتي يمكن أن تدفع المادة المحيطة إلى الخارج. وهذه هي الطريقة التي يتم بها إنشاء الرياح المجرية.

وما يزال من غير الواضح سبب حدوث الخفقان بسبب "العمليات الفيزيائية التي لم يتم فهمها بعد".

ونظر الباحثون في عدد من الخصائص، بما في ذلك النطاق الزمني، للسماح لهم برؤية كيف يتغير النمط ومعرفة ما إذا كان يرتبط بكتلة الثقب الأسود الهائل.