شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يخطط لإضافة تشفير شامل للمكالمات الصوتية والفيديو بماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرح فيسبوك التشفير لمكالمات الصوت أو الفيديو التي يتم إجراؤها من خلال تطبيق مانسجر الخاص به، مما يزيد من الخصوصية للمستخدمين، حيث أعلنت الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج، أنها تضيف أيضًا عناصر تحكم لرسائلها المختفية، وقد يتمكن عدد قليل من المستخدمين المختارين أيضًا من اختبار ميزات أخرى متعلقة بالتشفير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصبحت فيه خصوصية البيانات على الهواتف الذكية موضوعًا حساسًا بشكل متزايد.

كما تم تقديم الدردشات النصية المشفرة على ماسنجر منذ عام 2016، لكن الإصدار الجديد يضيف طبقة إضافية من الأمان للاتصال.

ترجع هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في المكالمات عبر ماسنجر، حيث يقول فيسبوك، إن هناك أكثر من 150 مليونًا يوميًا، مما دفع الشركة إلى إضافة خيار التبادلات من طرف إلى آخر لمنع التطفل.

قالت روث كريشيلي، مديرة إدارة المنتجات في ماسنجر، في منشور مدونة: "إن محتوى رسائلك ومكالماتك في محادثة مشفرة من طرف إلى طرف محمي من اللحظة التي يترك فيها جهازك إلى اللحظة التي يصل فيها إلى جهاز المتلقي".

وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر، بما في ذلك فيس بوك، رؤية ما يتم إرساله أو قوله أو الاستماع إليه.

يتيح الطرح أيضًا للمستخدمين اختيار مقدار الوقت قبل اختفاء الرسائل النصية في الدردشة، من أقل من خمس ثوانٍ إلى ما يصل إلى 24 ساعة.

يتلقى انستجرام أيضا تحديثًا للتشفير في الأسابيع المقبلة، والذي سيضيف أمانًا إضافيًا للمحادثات الجماعية، إلى جانب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

يستخدم التشفير من طرف إلى طرف بالفعل على نطاق واسع في التطبيقات، بما في ذلك واتس آب، وأصبح معيارًا صناعيًا.