شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ستاديا تطلق نظام تحكم جديدا يرتكز علي اللمس فى 17 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن لعبة Amplitude Studios القادمة ، Humankind ، أول إصدار من Stadia يتميز بنظام تحكم جديد يركز على اللمس عندما يتم طرحه في 17 أغسطس بواسطة جوجل ، وفقًا لـ 9to5Google. وتم تصميم "اللمس المباشر" حول مدخلات أصابع اللمس المتعدد مثل لعبة الهاتف المحمول التقليدية ، بدلاً من الطريقة السابقة التي ربما لعبت بها Stadia على هاتفك ، باستخدام وحدة تحكم Bluetooth أو تراكب لوحة الألعاب حسبما نقل موقع The verege.

تعطي لقطات الشاشة التي شاركتها Google فكرة جيدة عن كيفية عمل اللعب بلمسة مباشرة للمستخدمين. يؤدي النقر بإصبع واحد إلى تحديد الكائنات داخل اللعبة ، مع الضغط بإصبعك لأسفل لمعاينة المحتوى ، وإلغاء إصبعين ، وسحب إصبعك حول تحريك العرض داخل اللعبة ، وإظهار قائمة الإيقاف المؤقت بثلاثة أصابع.

ستتميز اللعبة أيضًا بميزة Stadia's State Share ، والتي تتيح لصديقك المتابعة من حيث توقفت في اللعبة بمجرد مشاركة لقطة شاشة أو مقطع فيديو معهم. ويتيح لك ذلك أيضًا استخدام ميزة تسمى "اترك علامتك" حيث تسمح لصديقك باللعب في نفس العالم الذي تعيش فيه ، والعثور على أنقاض حضارتك ، ومقارنة إنجازاته بإنجازاتك أثناء اللعب.

يعد استخدام اللمس المباشر بدلاً من وحدة التحكم في لعبة استراتيجية تعتمد على الأدوار 4X مثل Humankind أمرًا منطقيًا ، وذلك فقط لأن تقديم دعم مُرضٍ لوحدة التحكم أمر صعب.

تتطلب الألعاب الإستراتيجية التنقل في القوائم المعقدة والتحلي بالدقة عند نشر القوات أو بناء الهياكل

. يمكنك ترجمة الماوس إلى عصا تحكم ، لكنك ستفتقر إلى بعض البراعة التي كان يمكن أن تتمتع بها بخلاف ذلك.

هذا هو السبب في أن الإصدارات الجيدة الخاصة بوحدة التحكم من الامتيازات الإستراتيجية مثل Civilization Revolution : فهي تجرد اللعبة إلى عناصرها الأساسية وتبسط الأشياء بحيث تعمل باستخدام وحدة تحكم أو تعمل باللمس.