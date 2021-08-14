تكنولوجيا: هاتف Oppo A16s ينطلق بكاميرة ثلاثية وبطارية بقدرة 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo النقاب عن هاتفها المتوسط Oppo A16s الذي يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية وبطارية بقدرة 5000 mAh وسعر 149 يورو.

انطلق هاتف Oppo A16s في هولندا اليوم بشاشة IPS LCD بحجم 6.52 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل، وأبعاد 20:9، مع معدل تحديث 60Hz، وتضم الشاشة كاميرة أمامية في نتوء القطرة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هاتف Oppo A16s بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، كما تدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

وتدعم Oppo الهاتف برقاقة معالج Helio G35 مع كرت شاشة PowerVR، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت في microSD.

أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G، مع فتحة لاثنان من شرائح SIM، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، وينطلق بواجهة ColorOS 11.1، ونظام تشغيل Android 11.

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