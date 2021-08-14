تكنولوجيا: شاومي تستعرض مواصفات Redmi 10 عن طريق الخطأ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني شاومي عن تفاصيل مواصفات Redmi 10 على مدونة الشركة الرسمية عن طريق الخطأ، قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

كانت التسريبات السابقة التي جاءت عبر أحد منافذ البيع قد أوضحت المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi 10، واليوم تأتي أحدث التسريبات لتقدم مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

مواصفات Redmi 10

ينطلق هاتف Redmi 10 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير بين 30Hz، أو 50Hz، أو 60Hz أو 90Hz، وتضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، وتأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass 3.

ولقد صمم هيكل Redmi 10 من البولي كربونات بقياسات 161.95 في 75.53 في 8.92مم، ووزن 181 جرام، كما يأتي الهاتف بعدد 3 من الإختيارات في الألوان هم الرمادي، والأبيض وأيضاً الأزرق.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G88، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، والبلوتوث 5.0، ويأتي بمنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً يأتي هاتف Redmi 10 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة MicroSD، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، والشحن العكسي بقدرة 9W، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، ويضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 11 وواجهة MIUI 12.5.

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