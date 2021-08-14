تكنولوجيا: تحديث Messenger يجلب ميزة التشفير الكامل للمكالمات الصوتية والفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث جديد من تطبيق الفيس بوك Messenger بميزة التشفير الكامل للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في التطبيق.

جاء إعلان الفيس بوك عن ميزة التشفير الجديدة مؤخراً عبر مدونة الشركة، حيث أكدت الفيس بوك على تعزيز معايير الحماية والآمان داخل التطبيق.

إرتفع عدد مستخدمي ميزة مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية في تطبيق ماسنجر، حيث يصل عدد مكالمات الفيديو التي يتم إجرائها في التطبيق يومياً إلى 150 مليون مكالمة.

ومن المقرر أن يتم تشفير المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في تطبيق ماسنجر عبر تمكين الميزة في البداية، كما تعمل الميزة عند تنشيطها في كلا الطرفين.

أيضاً تقدم الفيس بوك من خلال هذا التحديث تحسينات في ميزة حذف الرسائل، وذلك من خلال أدوات تحكم جديدة تتيح للمستخدم إختيار حذف الرسائل في وقت يبدأ من 5 ثوان ويصل إلى 24 ساعة.

يذكر أن Facebook تستعد أيضاً للتوسع بميزة التشفير لتشمل المكالمات الجماعية للفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية في تطبيق Messenger.

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