شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستخدم الهواتف القريبة لمساعدتك في تتبع هواتف أندرويد المفقودة.. قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن جوجل تستعد لإضافة ميزات جديدة إلى نظام "Find My Device"، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5 Google، يُقال إن جوجل توفر القدرة على تتبع هاتف أندرويد الذكي المفقود باستخدام أجهزة أندرويد الأخرى بشكل مجهول الهوية تقريبًا، وأيضًا، ستتمكن السيارات المزودة بأنظمة معلومات ترفيهية أحدث من أندرويد Auto من الاستفادة من هذه الميزة لتتبع سياراتهم.

وقال تقرير 9to5 Google: "هناك ميزة جديدة أخرى في أعمال Find My Device وهي القدرة على" مشاركة "ملكية الجهاز مع أشخاص آخرين". باستخدام هذه الميزة الجديدة ، ستتمكن من تتبع هاتفك المفقود حتى إذا لم يكن هناك اتصال بالإنترنت.

ويقال إن جوجل توفر القدرة على تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك على أحدث أنظمة المعلومات والترفيه أندرويد Auto، وسيساعدك هذا على تتبع مسارك في حالة سرقته، ولا تقتصر هذه الميزة لتتبع السيارات على تأمين سيارتك فقط، وسيؤدي هذا أيضًا إلى منع الوصول غير المصرح به إلى حساب جوجل الخاص بك.

وزعم التقرير أن جوجل تعمل على هذه الميزات ولا يوجد مخطط زمني مؤقت لإصدار هذه الميزات، فيما زعمت تقارير إعلامية حديثة أن جوجل تعمل على ميزة مشابهة لكيفية عمل شبكة "Find My" من أبل، وباستخدام تطبيق Find My ، يمكنك تحديد موقع أجهزة أبل التي تم تسجيل الدخول إليها بنفس معرف أبل وتساعد أيضًا في تتبع AirTag.