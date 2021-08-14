تكنولوجيا: سلسلة iQOO 8 تنطلق قريباً بميزة دعم الشحن السريع بقدرة 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الإعلانات التشويقية عن دعم سلسلة هواتف iQOO 8 المرتقبة لتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يدعم إصدار Pro تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

تستعد iQOO العلامة الفرعية لشركة vivo لعقد مؤتمر في 17 من أغسطس للإعلان الرسمي عن سلسلة iQOO 8، والتي تتضمن إصدار خاص “BMW M Sport”.

ولقد أكدت iQOO في إعلان تشويقي نشر مؤخراً على أن هواتف iQOO 8 وiQOO 8 Pro تأتي بميزة دعم الشحن السريع بقدرة 120W، بينما ينطلق إصدار Pro بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 10W.

وتعد تقنية الشحن السريع التي تم التأكيد عليها في الإعلان التشويقي أقل مما أشارت إليه التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن هذه السلسلة تنطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 160W.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أكدت على أن سلسلة iQOO 8 تأتي بشاشة سامسونج E5 LTPO AMOLED بعمق ألوان 10-بت، مع كاميرة أمامية في ثقب الشاشة، ودقة عرض 1440بيكسل، مع معدل تحديث تكيفي من 1 إلى 120 Hz.

أيضاً من المقرر أن تأتي السلسلة برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يأتي مستشعر الكاميرة الخلفية الرئيسي في إصدار 8 Pro بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر للتكبير ببعد بؤري 60مم وتكبير بصري 2.5 مرة.

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