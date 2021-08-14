شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإطفاء الجوى بالطائرات.. أقوى الوسائل لمكافحة الحرائق فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار موجة الحرائق في العالم، تعتمد الدول بشكل كبير على الطائرات لإخماد الحرائق، والسيطرة على الكوارث التى تودى بحياة السكان وتمحى الأراضى.

ووفقا لموقع سكاى نيوز عربية ، تواصل فرق الإطفاء المنهكة فى مكافحة حرائق الغابات المندلعة في العديد من دول العالم، وعلى وجه الخصوص في دول حوض المتوسط، بدءا من تركيا شرقا إلى الجزائر غربا، وسط موجة حر شديدة هي الأعلى في أوروبا وجنوب المتوسط.

في الأثناء، نشرت لجنة المناخ بالأمم المتحدة تقريرا قالت إن غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مرتفعة بما يكفي لضمان اضطراب المناخ لعشرات إن لم يكن لمئات من السنين.

أقوى طائرات الحرائق

وتسهل طائرات مكافحة الحرائق وحرائق الغابات عمل رجال الإطفاء بشكل كبير، وتعتبر من الأسباب الرئيسية لإنقاذ العديد من الأرواح خلال وقوع تلك الكوارث.

وتعتبر طائرة "إير تراكتور إيه تي – 802" الزراعية المصممة في الأصل لرش المحاصيل الزراعية من أبرز الطائرات لمكافحة الحرائق، حيث تم تطويرها لهذه المهمة، ولأغراض عسكرية أخرى.

ويتم تصنيع الطائرة من قبل شركة "أير تراكتور"، والتي تعنى جرار الجو.

أما طائرة "كنداير سي إل – 415" الكندية، فهي طائرة برمائية تستخدم لمكافحة الحرائق، ويمكن استخدامها أيضا لمهام أخرى مثل خدمات الركاب ونقل البضائع وعمليات البحث والإنقاذ.