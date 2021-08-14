تكنولوجيا: هاتف Honor X20 5G ينطلق رسمياً برقاقة معالج Dimensity 900

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor النقاب عن هاتف Honor X20 5G مؤخراً، برقاقة معالج Dimensity 900، ومعدل تحديث 120Hz، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

يتميز هاتف Honor X20 5G بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 900، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف واجهة Magic UI 4.2 التي تركز على نظام تشغيل Android 11، كما يدعم الهاتف تقنية الذاكرة الإفتراضية التي تقدم سعة إضافية 2 جيجا بايت رام للهاتف.

وتتميز الكاميرة الخلفية في Honor X20 5G بتصميم دائري مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وأيضاً مستشعر بدقة 2ميجا بيكسل لعمق التصوير.

وتدعم الكاميرة EIS وتقنية تسجيل الفيديو في إتجاهين في نفس الوقت، والتي ترتكز على إستخدام الكاميرة الخلفية والأمامية معاً.

أيضاً تأتي البطارية في الهاتف بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، لشحن نسبة 50% من البطارية خلال 15 دقيقة.

هاتف Honor X20 5G يأتي بمدخل 3.5 مم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

وينطلق الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هما الأزرق، والأسود، وأيضاً اللون الأبيض، ويتوفر في السوق الصيني بسعر يبدأ من 295 دولار.

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