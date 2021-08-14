شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اشتعال الحرب الكلامية بين عمالقة التكنولوجيا إيلون ماسك وجيف بيزوس والان مع تفاصيل الخبر
كانت Blue Origin تأمل في أن تدفع ناسا لشركتين لتطوير مركبات هبوط بديلة، لكن تخفيضات التمويل دفعت وكالة الفضاء إلى الذهاب مع SpaceX فقط، مما دفع الشركة إلى تقديم احتجاج من 50 صفحة إلى مكتب المساءلة الحكومية.
ولكن قبل أن يفعل ماسك ذلك، شاركت Blue Origin الأسبوع الماضي رسمًا بيانيًا لمركبة SpaceX القمرية ووصفها بأنها نهج شديد التعقيد وعالي الخطورة لإرسال أول امرأة والرجل التالي إلى القمر في عام 2024.
وكانت أعلنت وكالة ناسا في 16 أبريل 2021، أن SpaceX ستكون الشركة الوحيدة التي تبني مركبة هبوط على سطح القمر، وستحصل على جائزة أقل من أي من الشركتين الأخريين.
وتلقت شركة SpaceX عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار لتطوير مركبة الهبوط التي ستنقل إلى سطح القمر، ربما في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2024.