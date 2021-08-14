شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف السبب وراء فشل مستكشفها فى جمع أولى عينات تربة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا السبب وراء فشل مستكشفها في الحصول على أولى عيناته، مشيرة إلى أن الصخور الناعمة على نحو غير عادي على سطح المريخ هي المسؤولة، فإنه بعد فترة وجيزة من بدء مهمتها العلمية على الكوكب الأحمر، بدأت العربة الجوالة في جمع أول عينة من التربة، ولكن عندما وجهت الكاميرات إلى أنبوب التيتانيوم كانت فارغة تمامًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت وكالة ناسا أنها حفرت إلى العمق المقصود بحوالي ثلاث بوصات، وبدا البئر نفسه جيدًا، لكن من الواضح أن شيئًا ما حدث خطأ في التجميع.

حدد المهندسون منذ ذلك الحين، أن الصخور التي تم أخذ عينات منها لم تكن قوية بما يكفي لإنتاج عينة، وأن الأجزاء الصغيرة المسحوقة بقيت في الحفرة.

بدأت المركبة الجوالة الآن مسيرتها البطيئة 0.01 ميل في الساعة إلى موقع أخذ العينات التالي في سعيها للعثور على علامات على حياة المريخ القديمة، وذلك بالإضافة إلى وجود أدوات متعددة على متن طائرة ناسا الملحقة بالمهمة لدراسة الصخور والكثبان الرملية.

تحمل المركبة 43 عينة من أنابيب التيتانيوم، وتأمل ناسا في جمع 32 عينة على الأقل خلال فترة وجودها على الكوكب الأحمر.

كما أنه بفضل الصور التي التقطتها مروحية Ingenuity والمركبة الجوالة نفسها، فإن وكالة ناسا واثقة من أن موقع أخذ العينات التالي يحتوي على صخور رسوبية يجب أن تكون أفضل للتجميع.

قالت لويز جاندورا، كبيرة المهندسين في حملة عينات المثابرة، إن المعدات الخاصة بالمهمة الفاشلة كانت في حال جيدة، لكن الصخرة لم يكن من السهل تجميعها لطبيعتها الخاصة.

وأضافت المهندسة جاندورا، أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مسبار المريخ مقاومة الأرض عند محاولته الحفر في تربة المريخ لمعرفة المزيد عن الكوكب.