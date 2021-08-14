شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام ميزة Live Text على أيفون لنسخ النص من الصور والان مع تفاصيل الخبر
كيفية استخدام Live Text فى تطبيق الصور
يمكنك استخدام Live Text على أي صورة قمت بحفظها في تطبيق الصور، ويتضمن ذلك لقطات الشاشة والصور المحفوظة والصور التي التقطتها بنفسك.
1. افتح تطبيق الصور وابحث عن صورة بها نص.
2. عند فتح الصورة، سيظهر رمز مربع صغير في الركن الأيمن السفلي، اضغط عليها.
3. ستصبح الصورة داكنة، باستثناء المساحة حول نص الصورة. يمكنك الآن التفاعل مع النص عن طريق الضغط بإصبعك عليه لتمييزه، والذى بمجرد تمييزه، يمكنك نسخه ومشاركته وترجمته.
إذا قمت بنسخ النص، يمكنك لصقه في أي حقل نصي على جهازك.
يمكنك أيضًا القيام بذلك بشكل أصلي باستخدام الصور التي تظهر على مواقع الويب في Safari، وما عليك سوى الضغط مع الاستمرار بإصبعك على صورة بها نص لتحديد ذلك النص.
كيفية استخدام Live Text للكتابة في أي تطبيق
1. افتح أي تطبيق يمكنك الكتابة فيه واضغط فوق حقل نصي.
2. في النافذة المنبثقة السوداء التي تظهر، اضغط فوق خيار مسح النص، قد يظهر أيضًا كرمز مربع صغير.
3. سيتم تشغيل كاميرا أيفون، أشر إلى أي نص تريد استخدامه، ثم اضغط على إدراج عند تمييزه.
كما أنه اعتمادًا على كيفية تنسيق النص الذي تحاول مسحه ضوئيًا، قد تحتاج إلى تجربة ذلك عدة مرات.
كيفية استخدام Live Text أثناء التقاط الصورة
هذه الميزة متاحة فقط في طرز iPhone XS و iPhone 11 و iPhone 12 و iPhone SE (الجيل الثاني)، فهو يتيح لك الحصول على نص بمجرد توجيه الكاميرا إليه.
1. افتح تطبيق الكاميرا ووجه الكاميرا إلى بعض النصوص.
2. عندما تظهر أيقونة " Live Text " للمربع في الزاوية، اضغط عليها.
3. سيقوم جهازك بتمييز النص، ويمكنك بعد ذلك الضغط بإصبعك عليه لنسخه أو مشاركته أو البحث عنه.