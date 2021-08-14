شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rockstar Games يطور 3 إصدارات من لعبة Grand Theft Auto الكلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل استوديو Dundee من Rockstar Games على إصدارات معاد تصميمها لثلاثة ألقاب Grand Theft Auto الكلاسيكية من عصر PS2: Grand Theft Auto 3 و Grand Theft Auto: Vice City و Grand Theft Auto: San Andreas ، تقارير Kotaku. يقال إن إصداره فى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر سيتم التخطيط له مبدئيا للعناوين ، والتى يمكن إصدارها فى النهاية لأجهزة PS4 و PS5 و Xbox One و Xbox Series X و S و Switch و PC و Stadia والهواتف المحمولة.

ووفقا لموقع " the verege " التقنى انتشرت شائعات حول الألعاب المعاد تصميمها لبعض الوقت ، لكن الشركة الأم لشركة Rockstar Games Take-Two Interactive أكدت هذا الشهر أنها تخطط لإصدار "ثلاثة تكرارات غير معلنة" للألعاب القديمة ، إلى جانب منافذ الجيل الحالي من GTAV و GTA Online ، و Kerbal Space Program. ومع ذلك ، بالنظر إلى مكتبة ألعاب Take-Two ، يمكن أن تتضمن هذه المحولات الثلاثة غير المعلنة أي شيء من Bioshock إلى Max Payne ، أو Bully.

ووفقا لـ Kotaku ، يتم إعادة صياغة ألعاب GTA الثلاثة في Unreal Engine ، حيث علق أحد المصادر بأنها تشبه الإصدارات المعدلة بشكل كبير من العناوين الحالية، ويقال إن طريقة اللعب تظل وفية للأصول الأصلية ، بينما يجب أن تحتفظ واجهة المستخدم أيضًا بأسلوبها الكلاسيكي، كما يقال إن إصدار الألعاب قد تغير كثيرًا نتيجة للوباء ، ولكن يُقال إن الخطة الحالية هي إصدار رقمي متزامن للعناوين الثلاثة عبر معظم المنصات هذا العام ، مع الكمبيوتر الشخصي والجوال في عام 2022.

ولم يرد متحدث باسم Rockstar Games على الفور على طلب للتعليق. يُقال أيضًا أن الناشر يخطط لإعادة صياغة النسخة الأصلية من Red Dead Redemption إذا كانت الثلاثية المُعاد تصميمها تباع جيدًا.

حددت ثلاثية Rockstar التي تعود إلى عصر PS2 جيلًا من ألعاب العالم المفتوح ، وكانت من أكبر الألعاب على وحدة التحكم. على الرغم من أن الثلاثة تتميز بعوالم وقصص مستقلة ، إلا أنها جزء من نفس الكون المشترك ، مع ظهور شخصيات معينة عبر الألعاب الثلاث. بالإضافة إلى الثلاثية ، أصدرت Rockstar أيضًا لعبتي PSP تم تعيينهما في نفس المدن (واحدة في Liberty City في GTA3 والأخرى في Vice City) ، والتي تم نقلها لاحقًا إلى وحدات التحكم التقليدية.