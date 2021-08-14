شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Verizon تتعهد بحماية مستخدمي Tracfone من ذوى الدخل المنخفض بعد إندماجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Verizon عن مجموعة من الالتزامات العامة الجديدة لحماية المستهلكين ذوى الدخل المنخفض فيما يتعلق باستحواذها المقترح على Tracfone والالتزامات هى جزء من صفقة مع مجموعات المصلحة العامة ونقابات عمال الاتصالات، الذين وافقوا على دعم الاستحواذ .

وقال موقع " the verege " بالنسبة للجزء الخاص بها من الصفقة تتعهد Verizon بمواصلة تقديم برامج دعم Lifeline من Tracfone لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد إغلاق الاندماج، وتعد Verizon أيضا بتقديم برنامج 5G مدعوم لمستخدمى Tracfone ذوى الدخل المنخفض وفقا لعمال الاتصالات فى أمريكا (CWA) ، ويعتمد أكثر من 1.7 مليون من عملاء Tracfone على برنامج Lifeline .

وانتقدت CWA وPublic Knowledge ومعهد Benton للنطاق العريض والمجتمع فى البداية شراء Verizon المقترح لـ Tracfone ، مما يشير إلى أن الصفقة يمكن أن تضر بقاعدة عملاء Tracfone من ذوي الدخل المنخفض، لكن الجماعات أعلنت أنها ستنسحب معارضتها ردا على التنازلات الجديدة.

وقال برايان ثورن ، الباحث البارز في معهد CWA ، "تضمن هذه الالتزامات أن يستمر عملاء TracFone فى الوصول إلى Lifeline ، وهو برنامج أساسى لملايين العائلات". "لم يكن نجاح اليوم ممكنا لولا دعم حلفائنا ولجنة الاتصالات الفيدرالية المهتمة بحماية مصالح العملاء على حساب الشركات.

فى سبتمبر الماضى ، أعلنت شركة Verizon عن خطتها لشراء Tracfone فى صفقة تزيد قيمتها عن 6 ملايين دولار، ستمنح عملية الاستحواذ Verizon أكثر من 20 مليون مشترك جديد وفهم أقوى لسوق الهواتف اللاسلكية والهواتف ذات الدخل المنخفض. تخطط Verizon لإغلاق الصفقة قبل نهاية العام ، على الرغم من أن الوضع الحالى لمراجعة لجنة الاتصالات الفيدرالية للاندماج غير معروف.

وفى وقت سابق من هذا العام ، دعا العديد من الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى إضافة شروط مماثلة لعملية الاندماج التى اقترحتها فيريزون لحماية المشتركين من ذوى الدخل المنخفض، يوم الخميس ، أشاد السيناتور ريتشارد بلومنتال (D-CT) ، ورون وايدن (D-OR) ، وإد ماركي (D-MA) ، من بين آخرين ، بالظروف الجديدة.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن تكون هذه الالتزامات الآن أرضية ومنطلقًا لمراجعة لجنة الاتصالات الفيدرالية للاستحواذ والمفاوضات مع فيريزون". "على الرغم من أهمية شروط هذه الالتزامات ، يجب أن تكون الشروط ملزمة قانونًا ، ومراقبة بيقظة ، وتنفيذها بقوة لضمان وفاء الشركة بهذه الوعود.