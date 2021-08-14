شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب حظرت جوجل تطبيق بيانات الموقع "SafeGraph" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت جوجل تطبيق بيانات الموقع SafeGraph من متجر Play الخاص بها والذى يُزعم أنه باع بيانات موقع مستخدمى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد لرسم خرائط Covid وأغراض أخرى.

وفقًا لتقرير نشر فى Motherboard، كانت SafeGraph، واحدة من العديد من الشركات التى جمعت سجلات تحديد الموقع الجغرافى من خلال المكونات الإضافية فى تطبيقات أندرويد الأخرى، وقال التقرير يوم الخميس: "تقوم SafeGraph بتسويق بياناتها للكيانات الحكومية ومجموعة واسعة من الصناعات، لكنها تبيع أيضًا البيانات فى السوق المفتوحة لأى شخص بشكل أساسي".

وأضافت: "الحظر يعنى أن أى تطبيقات تعمل مع SafeGraph كان عليها أن تزيل رمز جمع الموقع المسيء من تطبيقاتها"، فيما لم تستجب SafeGraph بعد للحظر من متجر جوجل Play.

ووفقًا للتقرير، جمعت SafeGraph بعضًا من بيانات الموقع على الأقل من خلال مطالبة مطورى التطبيقات بتضمين رمز الشركة، أو مجموعة تطوير البرامج (SDK)، فى تطبيقاتهم الخاصة، ويقال إن جوجل أخبرت مطورى التطبيقات فى أوائل يونيو أن أمامهم سبعة أيام لإزالة SafeGraph's SDK من تطبيقاتهم.

ويوفر SafeGraph للعملاء أيضًا فرصة لشراء مجموعات البيانات ذات الصلة من مزودين آخرين لإثراء معلومات الموقع، وذكر التقرير: "فى العام الماضي، استخدمت صحيفة نيويورك تايمز بيانات SafeGraph (وبيانات من وسطاء بيانات الموقع الآخرين) لإنشاء خرائط توضح الأماكن التى يقضى فيها الأشخاص وقتهم بعد تخفيف الإغلاق بسبب فيروس كورونا".