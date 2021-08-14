شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن إخفاء الإعجابات وعددها على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد انستجرام هو أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية الشائعة التي تأتي مع خيار لإخفاء الإعجابات وعرض عدد المنشورات، حيث يخفي المستخدمون إعجاب الآخرين بالإضافة إلى حساباتهم الخاصة، وباستخدام مفتاح تبديل بسيط، يمكن لمستخدمي انستجرام اختيار عدم رؤية العدد الإجمالي للإعجابات والمشاهدات من الحسابات الأخرى بالإضافة إلى القدرة على إخفاء عدد الإعجابات لمشاركاتهم الخاصة.

اتبع هذه الخطوات إذا كنت تريد إخفاء الإعجاب أو إظهاره وعرض عدد مشاركات المستخدمين الآخرين في موجز انستجرام:

- انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر على صورة ملفك الشخصي، الموجودة في أسفل اليمين

- اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة في الجزء العلوي الأيمن ثم اضغط على "الإعدادات"

- اضغط على خيار "الخصوصية" ثم اضغط على "المنشورات"

- بدّل بين "إيقاف تشغيل" أو "تشغيل" لإخفاء عدد مرات الإعجاب وعرض

أما في حالة رغبتك في إخفاء أو إظهار الإعجاب وعرض التعداد قبل مشاركة مشاركتك في الخلاصة، هذا ما عليك القيام به:

- اضغط على خيار "الإعدادات المتقدمة" الموجود في الأسفل

- قم بالتبديل بين إيقاف أو تشغيل لإخفاء الإعجاب وعرض عدد مقاطع الفيديو أو الصور لتشغيل الإعداد أو إيقاف تشغيله

أما إذا كنت ترغب في تعديل إعدادات الإعجاب وعدد المشاهدات في مشاركة معينة سبق لك مشاركتها في الخلاصة، فاتبع الخطوات التالية:

- اضغط على النقاط العمودية الثلاث (Android) أو النقاط الأفقية الثلاث (iPhone) في أعلى يمين المنشور

- انقر على "إخفاء عدد الإعجابات" أو "إخفاء الإعجابات وعرض العدد" لتشغيل الإعداد

- انقر على "إظهار عدد الإعجابات" أو "إظهار الإعجابات وعرض الأعداد" لإيقاف الإعداد

ماذا يرى الناس عندما تخفي عدد الإعجابات على منشورك؟

إذا قمت بإخفاء عدد الإعجابات في منشور انستجرام الخاص بك، فلن يتمكن متابعيك من رؤية العدد الإجمالي للأشخاص الذين أعجبهم ذلك.

لماذا يجب عليك إخفاء الإعجاب والمشاهدات ؟

وفقًا لـ انستجرام، قد يؤدي الاختباء إلى تقليل تجربة الأشخاص على انستجرام، "ما سمعناه من الأشخاص والخبراء هو أن عدم رؤية مثل هذه الأعداد كان مفيدًا للبعض، ومزعجًا للآخرين، لا سيما لأن الأشخاص يستخدمون التهم المتشابهة للتعرف على ما هو شائع أو شائع، لذلك نمنحك الخيار،" قالت الشركة.

ما الذي يهم المشاهدة على انستجرام؟

يحصل مقطع فيديو على انستجرام على عدد مرات المشاهدة إذا تمت مشاهدته لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل. يمكن للمرء الحصول على مشاهدات متعددة من نفس المستخدم طالما أن الفيديو في حلقة ويتم مشاهدته لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.