«أنا هحميكم وأساعدكم في فترة الوباء.. عندي عشر شهور واتعلمت أمشي من شهر».. تجربة على الهواء لـ«روبوت ممرضة»

الشارقة - اميمة ياسر - في تصميم لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، تجربة عملية لروبوت «ممرضة» على الهواء مباشرة.

الروبوت صممه فريق في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، ويطلق عليه الروبوت «شمس»، ويستطيع توصيل الأدوية للمرضى في زمن وباء كورونا، وأيضا تعقيم الأماكن التي يسير فيها.

حوار مع الروبوت

وقام أحد صناع الروبوت، من مكانه، وأجرى حوارًا مع «الروبوت»، وجاء الحوار كالتالي:

- أهلا بيكي يا شمس

أهلًا بك يا عاطف، ولسلامتك ألبس الكمامة

- عاملة إيه؟

الحمد لله كويسة

- عرفينا بنفسك يا شمس

أنا الممرضة الروبوت شمس، وصناعتي مصرية 100% وصُنعت في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عشان أخدم في مستشفى عين شمس التخصصي.

- عندك كام سنة يا شمس؟

عندي عشر شهور، واتعلمت أمشي من شهر.

- تعرفي تتكلمي لغات إيه يا شمس؟

بتكلم عربي مصري وممكن أتكلم أي لغة تانية لو حبيت.

- هل يمكن استبدال الممرض بيكي؟

مفيش بديل للممرض، أنا هحميكم وأساعدكم في فترة الوباء.

مهمة توصيل دواء إلى المرضى

وفي ختام الحوار، طلب منها أن توصل دواء «بنادول» إلى منطقة معينة في الاستوديو، وأن تعقم المكان، وبالفعل تحرك الروبوت، وأدى هذه المهمة.

واستضاف برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، فريقا من كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة عين شمس، صمموا روبوت «ممرضة»، ويطلق عليها اسم «شمس». حسبما نشر موقع "الوطن".

وقالت إسراء طارق، إحدى أعضاء الفريق، إن الروبوت يؤدي مهام حماية الطاقم الطبي، والذي أصبح ليس بالأمر السهل، خاصة في حالات الوباء التي يمر بها العالم، وبالتالي كان لا بد من الخوض في تجربة تحاول حماية الطاقم خلال تلك الجائحة.