شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيتس وبيزوس يدفعان 15 مليون دولار للبحث عن المعادن للسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت شركة KoBold Metals، وهي شركة للتنقيب عن المعادن يدعمها بيل جيتس وجيف بيزوس وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج ومؤسس شركة Bridgewater Associates، راي داليو، في مشروع مشترك مع شركة Bluejay للتعدين في لندن للبحث عن النيكل والنحاس والكوبالت والبلاتين المستخدم في السيارات الكهربائية في جرينلاند.

وستنفق KoBold حوالى 15 مليون دولار حتى عام 2024 لمساعدة Bluejay في تحديد موقع الموارد الطبيعية كجزء من مشروع Disko-Nuussuaq في وسط غرب جرينلاند.

وقال كيرت هاوس، الرئيس التنفيذي لشركة كوبولد: "شهدت منطقة ديسكو تقاربًا نادرًا للأحداث في تاريخ الأرض والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى تكوين رواسب معدنية للبطاريات على مستوى عالمي".

وأضاف: "نحن متحمسون للاستثمار في قطاع المعادن الناشئ في جرينلاند والدخول في شراكة مع Bluejay في ضوء سجلها القوي في جرينلاند والإمكانيات البارزة لمشروع Disko".

ويعتبر النحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم من المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد نمو الطلب على النيكل من المركبات الكهربائية 14 مرة بين حتى عام 2030.

ويوجد حوالي 50٪ من الكوبالت في العالم، وهو مادة رئيسية أخرى لتصنيع المركبات الكهربائية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويستخدم KoBold الذكاء الاصطناعي والآلات والحوسبة للبحث عن المواد الخام اللازمة للسيارات الكهربائية (EVs).

وقال بو ستينسجارد، الرئيس التنفيذي لشركة Bluejay: "يسعدنا أن يكون لدينا شريك في قمة الابتكار التقني لأساليب الاستكشاف الجديدة، مدعومًا من قبل بعض المستثمرين الأكثر نجاحًا في العالم".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ Bluejay بالقدرة على التمويل الذاتي للحفاظ على ملكية 49٪ من خلال الإنتاج، مما يتيح للمستثمرين العامين الخارجيين فرصة الاستثمار جنبًا إلى جنب مع كيان استثماري خاص بهذا الحجم".