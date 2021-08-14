شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير زجاج أقوى مرتين من الماس ويمكن استخدامه لصنع نوافذ مضادة للرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق من العلماء الصينيين، بقيادة جامعة يانشان، مؤخرًا عن زجاج شفاف أصفر اللون يسمى AM-III، وهو قادر على التسبب فى خدش عميق بالماس، حيث وصلت المادة، المصنوعة بالكامل من الكربون، إلى 113 جيجا باسكال (GPa) في اختبار صلابة فيكرز، بينما يسجل الماس عادة ما بين 50 و70 على مقياس GPa أي أنها أقوى من الماس مرتين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر القياسات أن مادة AM-III قابلة للمقارنة من حيث القوة مع الألماس وتتفوق على المواد الأقوى المعروفة الأخرى.

كما أشار البروفيسور تيان يونج جون من جامعة يانشان، الذي قاد البحث، وفريقه في الدراسة المنشورة في مجلة National Science Review، إلى أن AM-III ليس بديلاً للماس، ولكن يمكن استخدامه لتطوير خلايا شمسية أقوى في الألواح الشمسية ونوافذ أقوى مقاومة للرصاص، والتي ستكون أقوى بنسبة 20 إلى 100% من النماذج الحالية.

طور تيان وفريقه الزجاج المصنفر عن طريق زيادة الضغط في غرفة تجريبية إلى 25 جيجا باسكال ودرجات الحرارة إلى 2192 درجة فهرنهايت.

ومع ذلك، تمت الزيادات ببطء وتدريجيا على مدى أكثر من 12 ساعة، وقضت المادة نفس القدر من الوقت في التبريد بعد ذلك، ووضعوا مادة تسمى الفوليرين، وهي عبارة عن تآصل كربوني على شكل كرة القدم، داخل الغرفة التجريبية.

يمكن أن تتحول هذه المادة إلى ماسة في ظل هذه الظروف، ولكن نظرًا للزيادة التدريجية في الحرارة وبطء التبريد، ابتكر الفريق الزجاج شديد الصلابة، فإنه من الناحية الفنية، يعد AM-III عبارة عن زجاج به بلورات بداخله.

كتب الباحثون في الدراسة: إن ظهور هذا النوع من المواد غير المتبلورة شديدة الصلابة وشبه الموصلة يقدم مرشحين ممتازين لأكثر التطبيقات العملية تطلبًا.