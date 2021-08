شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تنقل إنتاج مسلسل "ملك الخواتم" من نيوزيلندا إلى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أمازون إنتاج مسلسل Lord of the Rings القادم فى المملكة المتحدة من الموسم الثانى فصاعدا، على الرغم من أن الموسم الأول تم تصويره فى نيوزيلندا ، كما هو الحال مع أفلام بيتر جاكسون وتقول أمازون الآن إن الإنتاج المسبق للموسم الثانى سيبدأ فى أوائل العام المقبل فى المملكة المتحدة بينما يستمر الموسم الأول بعد الإنتاج فى نيوزيلندا حتى يونيو.

ووفقا لموقع the verege" ليس من الواضح بالضبط أين سيتم تصوير المسلسل، وتقوم أمازون بشحن المجموعات المجمعة التى شيدتها للموسم الأول إلى المملكة المتحدة وتقوم حاليا بحجز مراحلها ، وفقا للموعد النهائى، وتقوم الشركة بالفعل بتصوير العديد من مسلسلات Prime Video فى المملكة المتحدة ، بما فى ذلك تكيفات Neil Gaiman Good Omens و Anansi Boys.

ولن يخلو الانتقال إلى المملكة المتحدة من الجدل، واستند المؤلف J.R.R. تولكين فى Shire لموقع Middle-earth على تجاربه فى العيش في المناطق الريفية فى إنجلترا ، ولكن تصوير جاكسون النابض بالحياة فى الأفلام جعل المناظر الطبيعية لنيوزيلندا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالامتياز ، وجذب سياحة كبيرة إلى البلاد.

وصرح VP Vernon Sanders فى Amazon Studiosفى باننا : "نريد أن نشكر شعب وحكومة نيوزيلندا على كرم ضيافتهم وتفانيهم ولتزويد سلسلة The Lord of the Rings بمكان رائع لبدء هذه الرحلة الملحمية"، ونحن ممتنون للجنة New Zealand Film Commission ، ووزارة الأعمال ، والابتكار والتوظيف ، و Tourism New Zealand ، و Auckland Unlimited ، وغيرهم على تعاونهم الهائل الذى دعم قطاع الأفلام النيوزيلندى والاقتصاد المحلى أثناء إنتاج الموسم الأول . "

ويشير الموعد النهائى إلى أن تعامل نيوزيلندا الصارم مع جائحة COVID-19 كان عاملاً فى قرار أمازون، وأكثر من نصف الممثلين بريطانيون ، وبحسب ما ورد اضطروا للبقاء فى نيوزيلندا لمدة عامين تقريبًا بسبب قيود الحدود وقواعد الحجر الصحي، مع وجود قاعدة فى المملكة المتحدة ، وسيكون فريق الممثلين أقرب بكثير إلى المنزل ، وقد يتمكن المنتجون أيضًا من الاستفادة من مواقع أخرى في جميع أنحاء أوروبا.

والموسم الأول من عرض Lord of the Rings ، تدور أحداثه قبل آلاف السنين من ظهور الكتب الأصلية ولا يزال ليس له عنوان رسمي ، من المقرر أن يأتى إلى Prime Video فى الثانى من سبتمبر من العام المقبل، ويقال إن هذا الموسم وحده كلف شركة التجارة الإلكترونية العملاقة 465 مليون دولار للإنتاج ، مع حصول أمازون على ائتمان ضريبى بنسبة 20 % من حكومة نيوزيلندا.